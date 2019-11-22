«Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 22 ноября 2019 года

В 12 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Падерборн». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 22 ноября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Падерборн».

«Боруссия» Д

За 11 туров дортмундская команда смогла собрать в свою копилку 19 баллов, из-за чего она отстала от лидеров чемпионата, заняв 6 место в таблице.

23 октября «шмели» потерпели одно из немногочисленных поражений в сезоне. В Италии гости уступили «Интеру» в Лиге чемпионов (2:0).

После неудачи в еврокубках «Боруссия» Д и в Бундеслиге потеряла очки, сыграв вничью с «Шальке» (0:0). Затем в 1/16 финала Кубка страны черно-желтые одолели «Боруссию» М (2:1).

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Победой завершилась и встреча с «Вольфсбургом» (3:0), а чуть позже команда Фавра взяла реванш у «Интера» (3:2). Но в 11 туре в Мюнхене дортмундцы всухую были разгромлены «Баварией» (4:0).

«Падерборн»

Сейчас клуб из одноименного немецкого города является слабейшим представителем чемпионата. За 11 поединков Бундеслиги команда набрала 4 очка и заняла последнее место в таблице Бундеслиги.

С момента завоевания первого балла в сезоне в игре с «Вольфсбургом» (1:1) «Падерборн» проиграл в 5 поединках турнира. Тогда подопечные Штеффена Баумгарта были разгромлены «Шальке» (1:5).

А затем его коллектив уступил «Герте» (2:1), «Баварии» (2:3), «Майнцу» (1:2) и «Кельну» (3:0). 26 октября в родных стенах хозяева подарили болельщикам праздник, обыграв «Фортуну» в 9 туре (2:0).

После этого «Падерборн» вылетел из Кубка Германии от «Байера» (1:0), а также потерпел поражения от «Хоффенхайма» (3:0) и «Аугсбурга» в чемпионате (0:1).

Прогноз

Победа «Боруссии» Д в 12 туре Бундеслиги оценивается коэффициентом 1,18, ничья — коэффициентом 8,60, а победа «Падерборна» — 13,5.

После матчей сборных и перед стартом еврокубков дортмундцы попытаются справиться с аутсайдерами в режиме энергосбережения. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1.58. 0