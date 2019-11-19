Германия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года

Германия
За тур до завершения отборочного цикла Евро-2020 сборная Германии возглавляет группу C, имея на своем счету 18 очков.
Подопечные Йоахима Лева дважды обыграли Белоруссию (2:0 и 4:0) и Эстонию (8:0 и 3:0), один раз — Северную Ирландию (2:0), а в противостоянии с Нидерландами сначала выиграли (3:2), а затем уже у себя дома неожиданно уступили (2:4).
Германия уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020, но пока не гарантировала первое место.
Немцы в ближайшем матче не смогут рассчитывать на травмированных Марко Ройса и Кая Хаверца.
Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии идет на третьем месте в группе C, набрав 13 очков в семи сыгранных турах.
Подопечные Майкла О'Нила расправились с Эстонией (2:0 и 2:1) и Белоруссией (2:1 и 1:0), но были не так успешны в матчах с Нидерландами (1:3 и 0:0) и Германией (0:2).
«Зелено-белая армия» хоть и отстает от «оранжевых» на три балла, но уже ни при каких раскладах не выйдет на второе место, так что ей остается рассчитывать лишь на успешное выступление в отборе через Лигу наций, который пройдет в марте.
В лазарете сборной Северной Ирландии находятся Каллум Моррис, Джордан Джонс, Уилл Григг и Пол Смит.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Германии — 1.17, победа сборной Северной Ирландии — 15.00, ничья — 7.50.
Подопечные Йоахима Лева уже решили задачу по выходу на Евро-2020, но им пока не стоит расслабляться, если они хотят финишировать на первом месте в группе.
На данный момент немцы опережают «оранжевых» всего на два балла, так что ничьей им будет мало — придется играть на победу.
Однако насколько уверенной будет победа? Нам кажется, что точно не крупной, учитывая стиль игры «зелено-белой армии», поэтому наш прогноз «победа сборной Северной Ирландии с форой +2» за 1.90.
Также мы считаем, что игра вряд ли выйдет сверхрезультативной. Еще один вариант — ставка на «тотал голов меньше 3,5» за 1.70. 0