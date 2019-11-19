Германия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 ноября, сборная Германии на своем поле примет команду Северной Ирландии в рамках десятого тура квалификации Евро-2020. Встреча группы C, которая пройдет на «Коммерцбанк-Арене», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Германия — Северная Ирландия.

Германия

За тур до завершения отборочного цикла Евро-2020 сборная Германии возглавляет группу C, имея на своем счету 18 очков.

Подопечные Йоахима Лева дважды обыграли Белоруссию (2:0 и 4:0) и Эстонию (8:0 и 3:0), один раз — Северную Ирландию (2:0), а в противостоянии с Нидерландами сначала выиграли (3:2), а затем уже у себя дома неожиданно уступили (2:4).

Германия уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020, но пока не гарантировала первое место.

Все прогнозы на Евро-2020

Немцы в ближайшем матче не смогут рассчитывать на травмированных Марко Ройса и Кая Хаверца.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии идет на третьем месте в группе C, набрав 13 очков в семи сыгранных турах.

Подопечные Майкла О'Нила расправились с Эстонией (2:0 и 2:1) и Белоруссией (2:1 и 1:0), но были не так успешны в матчах с Нидерландами (1:3 и 0:0) и Германией (0:2).

«Зелено-белая армия» хоть и отстает от «оранжевых» на три балла, но уже ни при каких раскладах не выйдет на второе место, так что ей остается рассчитывать лишь на успешное выступление в отборе через Лигу наций, который пройдет в марте.

Календарь и таблица Евро-2020

В лазарете сборной Северной Ирландии находятся Каллум Моррис, Джордан Джонс, Уилл Григг и Пол Смит.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Германии — 1.17, победа сборной Северной Ирландии — 15.00, ничья — 7.50.

Подопечные Йоахима Лева уже решили задачу по выходу на Евро-2020, но им пока не стоит расслабляться, если они хотят финишировать на первом месте в группе.

На данный момент немцы опережают «оранжевых» всего на два балла, так что ничьей им будет мало — придется играть на победу.

Однако насколько уверенной будет победа? Нам кажется, что точно не крупной, учитывая стиль игры «зелено-белой армии», поэтому наш прогноз «победа сборной Северной Ирландии с форой +2» за 1.90.

Также мы считаем, что игра вряд ли выйдет сверхрезультативной. Еще один вариант — ставка на «тотал голов меньше 3,5» за 1.70. 0