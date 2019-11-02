«Уфа» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 ноября 2019 года

В субботу, 2 ноября, «Уфа» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Локомотив».

«Уфа»

«Уфа» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 16 очков.

«Горожане» в нынешнем сезоне одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В октябре подопечные Вадима Евсеева неплохо сыграли с ЦСКА (1:1), но провалили встречи против «Ахмата» (0:1) и «Тамбова» (0:3).

Также башкирский клуб в этом месяце успел вылететь из Кубка России, потерпев поражение от ЦСКА (0:1).

Все прогнозы на РПЛ

После травмы у «Уфы» восстанавливается нападающий Дмитрий Сысуев.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 баллами.

На счету «железнодорожников» девять побед, две ничьи и три поражения.

В октябрьских матчах «красно-зеленые» выиграли у «Арсенала» (2:1) и «Ахмата» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (0:3).

В Лиге чемпионов «Локо» стартовал с победы над «Байером» (2:1), после чего проиграл «Атлетико» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

Календарь и таблица РПЛ

В лазарете московской команды находятся Антон Миранчук, Джефферсон Фарфан, Лука Джорджевич и Федор Смолов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.08, победа «Уфы» — 4.10, ничья — 3.20.

«Горожане» — откровенно домашняя команда, которая в этом сезоне на своем поле уже отобрала очки у «Ростова», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Станут ли «железнодорожники» очередными жертвами подопечных Вадима Евсеева? Мы в этом очень сомневаемся.

Нам кажется, что после крупного поражения от «Спартака» футболисты «Локомотива» хорошо настроятся на игру и сохранят место в тройке лидеров РПЛ. Мы бы ставили на гостей.

Также интересной нам кажется ставка «тотал голов больше 2» за 1.90. Да, «Уфа» сильна в обороне, но «Локомотиву» может не хватить одного точного удара для победы, поэтому ждем активности в атаке от команды Юрия Семина. 0