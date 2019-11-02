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    Удержится ли «Локомотив» в тройке лидеров?

    «Уфа» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Уфа» — «Локомотив»
    Гильерме
    В субботу, 2 ноября, «Уфа» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.35
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  • 2.05
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    «Уфа»

    «Уфа» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 16 очков.

    «Горожане» в нынешнем сезоне одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    В октябре подопечные Вадима Евсеева неплохо сыграли с ЦСКА (1:1), но провалили встречи против «Ахмата» (0:1) и «Тамбова» (0:3).

    Также башкирский клуб в этом месяце успел вылететь из Кубка России, потерпев поражение от ЦСКА (0:1).

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    После травмы у «Уфы» восстанавливается нападающий Дмитрий Сысуев.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 баллами.

    На счету «железнодорожников» девять побед, две ничьи и три поражения.

    В октябрьских матчах «красно-зеленые» выиграли у «Арсенала» (2:1) и «Ахмата» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (0:3).

    В Лиге чемпионов «Локо» стартовал с победы над «Байером» (2:1), после чего проиграл «Атлетико» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    В лазарете московской команды находятся Антон Миранчук, Джефферсон Фарфан, Лука Джорджевич и Федор Смолов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.08, победа «Уфы» — 4.10, ничья — 3.20.

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    «Горожане» — откровенно домашняя команда, которая в этом сезоне на своем поле уже отобрала очки у «Ростова», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Станут ли «железнодорожники» очередными жертвами подопечных Вадима Евсеева? Мы в этом очень сомневаемся.

    Нам кажется, что после крупного поражения от «Спартака» футболисты «Локомотива» хорошо настроятся на игру и сохранят место в тройке лидеров РПЛ. Мы бы ставили на гостей.

    Также интересной нам кажется ставка «тотал голов больше 2» за 1.90. Да, «Уфа» сильна в обороне, но «Локомотиву» может не хватить одного точного удара для победы, поэтому ждем активности в атаке от команды Юрия Семина. 0

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