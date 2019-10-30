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    «Ахмат» решит исход еще в основное время?

    «Ахмат» — «Луч». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ахмат» — «Луч»
    Игорь Шалимов
    В среду, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Луч» из Владивостока. Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Луч».
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    Футбол. Россия. Кубок 30 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 7.50
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    «Ахмат»

    Грозненский коллектив уже успели преодолеть один раунд в этом розыгрыше Кубка России. В 1/16 финала он в драматическом поединке выбил по пенальти перволиговый «СКА-Хабаровск».

    После того поединка «волки» проиграли в чемпионате страны «Сочи» (0:2), что повлекло за собой смену главного тренера. Новым наставником стал Игорь Шалимов.

    С новым рулевым «зелено-белые» сперва победили «Уфу» (1:0), потом состоялось поражение от «Локомотива» (0:2), затем был ничейный результат с «Арсеналом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В высшем российском дивизионе «Ахмат» после 14 туров идет в зоне вылета, на 15-м месте.

    «Луч»

    В 1/16 финала Кубка России «Луч» подарил громкую сенсацию, когда выбил из розыгрыша московское «Динамо» — 1:0.

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    А вот дела клуба из Владивостока в первом российском дивизионе обстоят не очень. После 20 туров ФНЛ он идет в зоне вылета, на 16-м месте.

    На данный момент у дальневосточников 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они четыре встречи проиграли и дважды сыграли вничью.

    Прогноз на «Ахмат» — «Луч»

    «Ахмат» при своих болельщиках и с новым наставником постарается решить итог противостояния еще по итогам основного времени. 0

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    «Ахмат» — «Луч». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года. Прогноз на «Ахмат» — «Луч». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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