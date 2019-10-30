«Ахмат» — «Луч». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

В среду, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Луч» из Владивостока. Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Луч».

«Ахмат»

Грозненский коллектив уже успели преодолеть один раунд в этом розыгрыше Кубка России. В 1/16 финала он в драматическом поединке выбил по пенальти перволиговый «СКА-Хабаровск».

После того поединка «волки» проиграли в чемпионате страны «Сочи» (0:2), что повлекло за собой смену главного тренера. Новым наставником стал Игорь Шалимов.

С новым рулевым «зелено-белые» сперва победили «Уфу» (1:0), потом состоялось поражение от «Локомотива» (0:2), затем был ничейный результат с «Арсеналом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

В высшем российском дивизионе «Ахмат» после 14 туров идет в зоне вылета, на 15-м месте.

«Луч»

В 1/16 финала Кубка России «Луч» подарил громкую сенсацию, когда выбил из розыгрыша московское «Динамо» — 1:0.

А вот дела клуба из Владивостока в первом российском дивизионе обстоят не очень. После 20 туров ФНЛ он идет в зоне вылета, на 16-м месте.

На данный момент у дальневосточников 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они четыре встречи проиграли и дважды сыграли вничью.

Прогноз на «Ахмат» — «Луч»

«Ахмат» при своих болельщиках и с новым наставником постарается решить итог противостояния еще по итогам основного времени. 0