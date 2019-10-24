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    «Хетафе» — «Базель»: будет ли в матче победитель?

    «Хетафе» — «Базель». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Базель»
    Футболисты «Базеля»
    В четверг, 24 октября, испанский «Хетафе» в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет со швейцарским «Базелем». Встреча, которая пройдет на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Базель».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Хетафе»

    «Хетафе» в прошлом сезоне претендовал на зону в Лиге чемпионов, но отстал от топ-4 на два очка и довольствовался участием в Лиге Европы.

    Подопечные Хосе Бордаласа за два стартовых тура групповой стадии Лиги Европы набрали шесть очков, обыграв сначала на своем поле турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0, а затем на выезде переиграли российский «Краснодар» — 2:1.

    В целом победная серия «Хетафе» в Лиге Европы насчитывает три матча, а не проигрывает он в этом турнире в четырех поединках кряду.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После девяти туров текущего розыгрыша Примеры «городские» набрали 13 очков и идут на девятом месте, уступая четвертой позиции всего три пункта.

    «Базель»

    «Базель» начал свое выступление в Европе в Лиге чемпионов, где прошел голландский ПСВ, но был выбит австрийским ЛАСКом.

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    • Стартовали «сине-красные» в групповой стадии Лиги Европы с домашней победы над «Краснодаром» с крупным счетом 5:0, после чего сыграли вничью 2:2 в гостях у «Трабзонспора».

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    За девять последних матчей в Лиге Европы подопечные Марселя Коллера потерпели всего два поражения и одержали пять побед.

    На внутренней арене «Базель» лидирует после 11 туров, опережая вторую строку на один пункт. На данный моменту команды 11-матчевая беспроигрышная серия.

    Прогноз на «Хетафе» — «Базель»

    Оба коллектива сейчас находятся в хорошей форме. И будет неудивительно, если в этом матче победитель не будет выявлен. 0

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    «Хетафе» — «Базель». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Хетафе» — «Базель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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