«Хетафе» — «Базель». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, испанский «Хетафе» в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет со швейцарским «Базелем». Встреча, которая пройдет на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Базель».

«Хетафе»

«Хетафе» в прошлом сезоне претендовал на зону в Лиге чемпионов, но отстал от топ-4 на два очка и довольствовался участием в Лиге Европы.

Подопечные Хосе Бордаласа за два стартовых тура групповой стадии Лиги Европы набрали шесть очков, обыграв сначала на своем поле турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0, а затем на выезде переиграли российский «Краснодар» — 2:1.

В целом победная серия «Хетафе» в Лиге Европы насчитывает три матча, а не проигрывает он в этом турнире в четырех поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

После девяти туров текущего розыгрыша Примеры «городские» набрали 13 очков и идут на девятом месте, уступая четвертой позиции всего три пункта.

«Базель»

«Базель» начал свое выступление в Европе в Лиге чемпионов, где прошел голландский ПСВ, но был выбит австрийским ЛАСКом.

Стартовали «сине-красные» в групповой стадии Лиги Европы с домашней победы над «Краснодаром» с крупным счетом 5:0, после чего сыграли вничью 2:2 в гостях у «Трабзонспора».

За девять последних матчей в Лиге Европы подопечные Марселя Коллера потерпели всего два поражения и одержали пять побед.

На внутренней арене «Базель» лидирует после 11 туров, опережая вторую строку на один пункт. На данный моменту команды 11-матчевая беспроигрышная серия.

Прогноз на «Хетафе» — «Базель»

Оба коллектива сейчас находятся в хорошей форме. И будет неудивительно, если в этом матче победитель не будет выявлен. 0