«Уфа» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата России 20 октября 2019 года

В 13-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» на «Нефтянике» примет московский ЦСКА. Встреча, которая пройдет 20 октября, начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Уфа» — ЦСКА.

«Уфа»

Проиграв в последнем игровом дне чемпионата страны на своем поле «Ахмату» со счетом 0:1, уфимцы прервали свою 4-матчевую беспроигрышную и не пропускную серию.

В этот период «горожане» дважды выиграли по 1:0 (у «Спартака» и «Чайки»), а также дважды закончили свои встречи без забитых мячей ( с «Динамо» и «Рубином»).

С 15 очками башкирский коллектив идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, но отставание от пятой строки составляет аж десять пунктов.

На «Нефтянике» «Уфа» в текущем сезоне российского первенства выступает пока бескомпромиссно, четыре раза выиграв и трижды проиграв, разница мячей — 9:7.

ЦСКА

Московские «армейцы» по итогам 12-го тура российской Премьер-лиги потеряли лидерство, уступив дома «Ростову» со счетом 1:3. У ЦСКА на счету 25 очков и отставание от четверки лидеров всего в один пункт.

Перед этой встречей «сине-красные» были повержены и в матче ЛЕ, проиграв в родных стенах испанскому «Эспаньолу» (0:2). Этими поражениями они прервали сваю 3-матчевую победную серию, а в чемпионате «кони» до этого выиграли шесть игр кряду.

Все прогнозы на РПЛ

Дружина Гончаренко в текущем розыгрыше РПЛ на выезде играет тоже бескомпромиссно, четыре раза выиграв при двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 9:5.

В прошлом чемпионате России «Уфа» на своем поле была разгромлена ЦСКА со счетом 0:3, а в Москве команды сыграли вничью — 2:2.

Прогноз на «Уфа» — ЦСКА

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.80.

На викторию «Уфы» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.50.

В последнее время между собой эти команды играют результативно. Считаем, что и эта игра не станет исключением. Предлагаем поставить на ТБ 2,0. 0