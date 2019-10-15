Швеция — Испания. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 октября 2019 года

В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Швеции 15 октября на «Френдс Арене» в Стокгольме сыграет с Испанией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Швеция — Испания.

Швеция

После 7 матчей квалификационного раунда шведы идут вторыми в Группе F. Сейчас в активе сборной имеется 14 очков. Сине-желтые опережают Румынию на 1 пункт.

На старте своей отборочной кампании подопечные Янне Андерссона с минимальным преимуществом переиграли Румынию (2:1), а чуть позже в поединке в Осло Норвегия и Швеция устроили голевую феерию (3:3).

Затем эта команда одолела Мальту (3:0), но после этого с таким же счетом гости уступили Испании во встрече в Мадриде (3:0). 5 сентября сине-желтые разгромили Фарерские острова (0:4).

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В 6 туре квалификации Швеция вновь разошлась миром с Норвегией (1:1), а 12 октября коллектив Андерссона разобрался с Мальтой (0:4).

Испания

В течение 6 матчей отборочного цикла испанцы шли без потери очков, но из-за ничьей в последнем туре эта команда теперь имеет в своем активе 19 баллов из 21. Сейчас «красная фурия» занимает первую строчку в турнирной таблице Группы F.

В конце марта подопечные Луиса Энрике победили Норвегию (2:1). А спустя несколько дней коллектив уже под руководством Роберта Морено одолел Мальту (0:2).

Затем в 3 туре квалификации Испания разгромила Фарерские острова (1:4), а 10 июня хозяева в Мадриде разобрались со Швецией (3:0). Две сентябрьские встречи «красная фурия» также выиграла. Эта команда взяла верх над Румынией (1:2) и Фарерскими островами (4:0).

А первая потеря очков случилась в поединке в Осло. Ведя в счете 0:1, гости привезли пенальти в самой концовке. 11-метровый на 94 минуте удачно реализовал Кинг, а финальный результат — 1:1.

Прогноз

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 3,85, а на победу Испании — 1,87.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,80. 0