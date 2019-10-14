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    Хватит ли у Чехии сил после победы над Англией?

    Чехия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 4.20) и ставки на международный товарищеский матч 14 октября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Северной Ирландии
    Прогноз на Чехия — Северная Ирландия
    Чехия неожиданно победила Англию в прошлом матче
    В понедельник сборная Чехии и команда Северной Ирландии проведут товарищеский поединок. Он пройдет в Праге на стадионе «Женерали Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Чехия — Северная Ирландия.

    Чехия

    Чехия провела 6 туров в отборе на Евро-2020, по итогам которых занимают второе место в группе А. Сзади от них на четыре очка отстает команда Косово, что сулит хорошие перспективы попасть на турнир.

    В целом в рамках нынешнего розыгрыша квалификации Евро чехи выиграли четырежды. В двух других поединках коллектив уступил — на выезде Косово (1:2) и Англии (0:5).

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    В двух предыдущих играх подопечные Ярослава Шилгавы выдали высококлассную игру. Сперва они разгромили в гостях Черногорию 3:0, после чего совершили сенсацию, нанеся дома поражение Англии (2:1).

    Северная Ирландия

    В данном отборочном цикле «зелено-белая армия» приняла участие в шести встречах. За все эти туры команда заработала 12 очков и заняла 3 место в таблице группы С.

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    На старте квалификации Северная Ирландия уверенно разобралась с Эстонией (2:0), а чуть позже в Белфасте хозяева победили Белоруссию (2:1).

    В выездной встрече с эстонцами Ольстер также завоевал 3 очка (1:2). Затем подопечные Майкла О'Нила вновь взяли верх над Белоруссией (0:1).

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    • Тем не менее, после этого пришла пора играть с фаворитами, которым команда дважды проиграла — Германии (0:2) дома и Нидерландам (1:3) в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,0, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что Чехия выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    Чехия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 4.20) и ставки на международный товарищеский матч 14 октября 2019 года. Прогноз на Чехия — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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