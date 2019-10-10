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    Что покажут сербы против четвертьфиналиста Кубка Америки?

    Сербия — Парагвай. Прогноз (к. 1.84) и ставки на товарищеский матч 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз на Сербия — Парагвай
    Сербы ведут борьбу за путевку на Евро-2020
    В четверг, 10 октября, сборная Сербии будет принимать на своем поле команду Парагвая в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Сербия — Парагвай.

    Сербия

    С семью баллами в активе и разницей голов 10:12 команда располагается на третьем месте в группе В отборочного турнира на Евро-2020.

    Неожиданно для многих подопечные Любиши Тумбаковича смогли оказать достойное сопротивление Португалии и увезти из Лиссабона ничью — 1:1.

    Следующую встречу «белые орлы» провалили, поскольку во Львове сборная Украины не оставила ни единого шанса сопернику, разгромив гостей со счетом 5:0.

    В четвертом туре отбора сербы уверенно одолели Литву — 4:1. Тем не менее, это не спасло от отставки тренерский штаю Младена Крстаича. Его место занял Любиша Тумбакович.

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    Под руководством нового наставника в сентябре сербы в пятом туре принимали португальцев и уступили в весьма зрелищном поединке — 2:4. Реабилитироваться удалось в гостях у Люксембурга 10 сентября — 3:1.

    Парагвай

    Сборная Парагвая, попав в группу B Кубка Америки прошлым летом, заставила своих соперников понервничать. Хотя команда так и не одержала ни одной победы, удалось сыграть вничью с Катаром 2:2 и Аргентиной 1:1, а также было поражение от Колумбии — 0:1.

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    • В четвертьфинале парагвайцам было очень тяжело. Соперник — Бразилия, а с 58-й минуты команда осталась еще и в меньшинстве. Тем не менее, это не помешало Парагваю довести дело до серии послематчевых пенальти, где бразильцам повезло больше — 4:3.

    В следующий раз парагвайцы собрались уже в сентябре и провели две товарищеских игры. Сначала было поражение от Японии (0:2), а следом — победа над куда менее грозной Иорданией — 4:2.

    Прогноз

    На победу Сербии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,94, на ничью — 3,45, а на победу парагвайцев — 4,10.

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    Для Парагвая эта игра — просто один из череды товарищеских поединков, которых впереди еще достаточно и никаких конкретных целей пока нет. Сербов же следом ждет игра против Литвы на выезде в отборе на Евро-2020, поэтому стоит ждать ротации.

    Тем не менее, ожидаем, что Сербия будет ближе к победе, но лучше поставим на то, что обе команды забьют за 1.84. 0

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