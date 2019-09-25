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    «Краснодар» опять наступит на грабли?

    «Нижний Новгород» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Краснодар»
    Кристофер Ольссон
    В Нижнем Новгороде состоится матч 1/16 финала Кубка России между одноименной местной командой и «Краснодаром». Началом поединка в 19:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.60
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» набрал неплохую форму. В ФНЛ команда Дмитрия Черышева не проигрывает длительное время. Серия насчитывает 7 матчей.

    Стоит отметить, что в 5 играх с участием хозяев не забивалось больше двух голов. В последнее время матчи «черно-сине-белых» сопровождаются либо нулями, либо одним голом.

    Все прогнозы на футбол

    Прошлый поединок завершился вничью 1:1. Команда встречалась с «Авангардом». Ранее была ничья 0:0 с «Лучом» и победа над «Армавиром» со счетом 1:0.

    В Кубке коллектив стартовал с уверенной победы над «Араратом» (0:3).

    «Краснодар»

    «Краснодар» в глубокой депрессии. У клуба проблемы с тренерским штабом. Результаты команды очень плохие. Причем ухудшились они очень резко.

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    Победная 2-матчевая серия в РПЛ сменилась двумя поражениями кряду. В первом туре Лиги Европы «быки» были полностью разгромлены «Базелем» со счетом 5:0. В прошлом туре РПЛ гости уступили ЦСКА 3:2, проигрывая при этом 3:0.

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  • Вчера

    • У тренера «Краснодара» и футболистов явные проблемы в общении с игроками, поскольку последние игры это наглядно демонстрируют. По-другому объяснить результаты такой сильной команды сложно.

    Напомним, что в лазарете у «горожан» Клаэссон, Кабелла и Газинский.

    Прогноз

    Коэффициенты, которые предлагают букмекеры, такие: 5.30 на хозяев, 1.60 на гостей и 3.90 на ничью.

    В этот раз уже и не знаешь, чего ждать от «Краснодара». Так что мы сделаем ставку с прицелом на то, что хозяева тоже смогут забить. Мы прогнозируем как минимум три забитых мяча в основное время. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.80. 0

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