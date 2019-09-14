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    «Реалу» будет нелегко

    «Реал» — «Леванте». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Примеры 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Реал» — «Леванте»
    Гарет Бэйл
    В четвертом туре испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч состоится 14 сентября в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 14 Сентября 2019 года
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    •  Реал Мадрид 14:00 Леванте Леванте
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    «Реал»

    Для «Реала» этот поединок важен с точки зрения расположения в турнирной таблице. «Мадридисты» отстают от «Леванте» на один пункт, занимая 5 позицию и имея 5 очков в активе. В случае успеха подопечные Зидана выйдут на 4 место, а может и выше.

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    В этом сезоне Примеры команда одержала пока что только одну победу — в гостях у «Сельты» со счетом 1:3. После этого «сливочные» смогли одержать лишь два пункта за два матча. Сначала была расписана мировая с «Вальядолидом» (1:1), а затем коллектив сыграл со счетом 2:2 с «Вильярреалом».

    «Реал» выиграл 5 из 7 последних домашних матчей, потерпев одно поражения и один раз сыграв вничью.

    Кроме того, стоит добавить, что «галактикос» пропускали в 7 предыдущих встречах в рамках Примеры.

    «Леванте»

    «Леванте» неожиданно вырвался вперед. К слову, прошлый сезон команда начала примерно так же. Однако потом «лягушки» сбавили обороты и потеряли место в топ-5.

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    Сейчас команда имеет 6 очков. На счету гостей 2 победы и одно поражение. Начало сезона выдалось неудачным, поскольку тогда коллектив проиграл 1:0 «Алавесу». Однако затем ему удалось одержать две домашние победы кряду над «Вильярреалом» и «Вальядолидом» со счетом 2:1 и 2:0 соответственно.

    «Леванте» имеет неплохую статистику результативности. В 5 из 6 игр испанской Примеры клуб забивал не менее двух голов.

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    • Сейчас лучшим снайпером считается Марти. Он нанес два точных удара.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.25 на «Реал» и 10.5 на «Леванте». На ничью они поставили 6.40.

    «Леванте» явно приедет дать жесткий отпор. Так что «Реал» ждет непростое противостояние. Не исключено, что поединок завершится вничью.

    Короче говоря, мы ожидаем матч, в котором будут забиты голы с обеих сторон. «Леванте» неплохо это делает в последнее время, а «Реал» частенько пропускает. Но и забивать мадридский клуб тоже умеет. Коэфф составляет 1.63. 0

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