«Спартак» — «Зенит. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 1 сентября 2019 года

В рамках 8-го тура чемпионата России по футболу 1 сентября пройдет встреча «Спартака» и «Зенита». Команды сыграют на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Зенит.

«Спартак»

Август для красно-белых начался столичным дерби 4-го тура с «Динамо» (0:0), после чего в 3-раунде отбора Лиги Европы «Спартак» прошел швейцарский «Тун» (3:2 в гостях и 2:1 дома).

Между этими встречами «Спартак» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а после — в столичном дерби с ЦСКА добился непростой домашней победы — 2:1.

Все прогнозы на РПЛ

Затем в рамках отбора Лиги Европы «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде португальской «Браге» — 0:1.

В 7-м туре РПЛ красно-белые на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:1), забив победный гол в компенсированное время.

В последнем матче «Спартак» на своем поле уступил в ответном матче «Браге» со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы.

«Спартак» с 14 очками идет на 2-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-7. Зелимхан Бакаев забил 5 мячей во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.

«Зенит»

Питерский клуб начал август с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах.

Затем на выезде питерский клуб обыграл «Динамо» (2:0), а вернувшись домой сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) играя почти всю встречу в большинстве.

Матч запомнился скандальным судейством и дисквалификацией Сергея Семака из-за комментариев в адрес арбитров.

В последнем матче «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Уфе» со счетом 0:1.

С 14 очками «ЗениТ» идет на 5-м месте, уступая четырем клубам по дополнительным показателям. Разница мячей 9-3, 4 гола забил Артем Дзюба.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Петербурге и 1:1 в Москве. Сезоном ранее «Зенит» победил дома 5:1 и проиграл в Москве 1:3.

Последний раз в Москве питерцы побеждали в 2013 году.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 2.20, победа «Спартака» — 3.35, ничья в основное время — 3.40.

«Спартак» не проигрывает в 6 последних домашних матчах с «Зенитом» (3 ничьи и 3 победы), прогнозируем, что красно-белые не уступят в этом матче. Особенно после вылета из еврокубков.

«Зенит» мало пропускает, но в предстоящем матче им вряд ли удастся удержать ворота сухими. А учитывая проблемы «Спартака» с обороной интересны варианты ТБ 2,5 за 2,0 и «Обе забьют» за 1,75. 0