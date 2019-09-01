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    Кто победит в «Дерби двух столиц»?

    «Спартак» — «Зенит. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 1 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Зенит
    «Спартак» — «Зенит»
    В рамках 8-го тура чемпионата России по футболу 1 сентября пройдет встреча «Спартака» и «Зенита». Команды сыграют на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Зенит.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Сентября 2019 года
    Спартак
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    «Спартак»

    Август для красно-белых начался столичным дерби 4-го тура с «Динамо» (0:0), после чего в 3-раунде отбора Лиги Европы «Спартак» прошел швейцарский «Тун» (3:2 в гостях и 2:1 дома).

    Между этими встречами «Спартак» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а после — в столичном дерби с ЦСКА добился непростой домашней победы — 2:1.

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    Затем в рамках отбора Лиги Европы «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде португальской «Браге» — 0:1.

    В 7-м туре РПЛ красно-белые на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:1), забив победный гол в компенсированное время.

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    • В последнем матче «Спартак» на своем поле уступил в ответном матче «Браге» со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы.

    «Спартак» с 14 очками идет на 2-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-7. Зелимхан Бакаев забил 5 мячей во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.

    «Зенит»

    Питерский клуб начал август с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах.

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    Затем на выезде питерский клуб обыграл «Динамо» (2:0), а вернувшись домой сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) играя почти всю встречу в большинстве.

    Матч запомнился скандальным судейством и дисквалификацией Сергея Семака из-за комментариев в адрес арбитров.

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    • В последнем матче «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Уфе» со счетом 0:1.

    С 14 очками «ЗениТ» идет на 5-м месте, уступая четырем клубам по дополнительным показателям. Разница мячей 9-3, 4 гола забил Артем Дзюба.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Петербурге и 1:1 в Москве. Сезоном ранее «Зенит» победил дома 5:1 и проиграл в Москве 1:3.

    Последний раз в Москве питерцы побеждали в 2013 году.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 2.20, победа «Спартака» — 3.35, ничья в основное время — 3.40.

    «Спартак» не проигрывает в 6 последних домашних матчах с «Зенитом» (3 ничьи и 3 победы), прогнозируем, что красно-белые не уступят в этом матче. Особенно после вылета из еврокубков.

    «Зенит» мало пропускает, но в предстоящем матче им вряд ли удастся удержать ворота сухими. А учитывая проблемы «Спартака» с обороной интересны варианты ТБ 2,5 за 2,0 и «Обе забьют» за 1,75. 0

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    «Спартак» — «Зенит. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Зенит. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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