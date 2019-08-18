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    Совершит ли «Ренн» реванш против ПСЖ?

    «Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Прогнозы на ПСЖ
    Прогноз на «Ренн» — ПСЖ
    ПСЖ стартовал в Лиге 1 с разгромной победы
    В воскресенье, 18 августа, «Ренн» на своем поле примет ПСЖ в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Роажон Парк», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.37
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    «Ренн»

    «Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.

    А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А уже этим летом бретонцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.

    Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 млн.

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    В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 коллектив победи на выезде крепкий «Монпелье» (1:0).

    ПСЖ

    В этом году Томасу Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились в том сезоне. Парижане начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.

    Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка. Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 1:6, обыграли «Сидней» 3:0, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).

    Отметим, что из команды ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Чельсо. Непонятна ситуация с Неймаром. Скорее всего, футболист покинет клуб. В то же время «Принцы» неплохо усилились, купив Сарабию, Эрерру, Диалло и Гуйе.

    В стартовом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил на своем поле «Ним» (3:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,0, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,37. 0

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    «Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 августа 2019 года. Прогноз на «Ренн» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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