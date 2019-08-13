«Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 4.60) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

«Карабах»
Чемпион Азербайджана преодолел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже два этапа. На первой стадии отбора «Скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.
В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1, «Карабах» разгромил оппонента на своей арене 3:0 и прошел дальше.
В первом поединке нынешней стадии подопечным Гурбана Гурбанова удалось победить на выезде со счетом 2:1.
Новый сезон в азербайджанском первенстве при этом еще даже не стартовал.
АПОЭЛ
АПОЭЛ в этом сезоне Лиги чемпионов уже преодолел один раунд отбора. На предыдущей стадии киприоты без особых усилий справились с чемпионом Черногории «Сутьеской».
В первом поединке, который прошел на Балканах, «Легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а на своей территории «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0.
Помимо этих матчей чемпион Кипра сыграл в межсезонье четыре контрольных встречи. В них он трижды проиграл и раз победил (донецкий «Шахтер» со счетом 1:0).
Национальное первенство нового сезона в этой островной стране также еще не стартовало.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.
Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0