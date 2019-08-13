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    Что АПОЭЛ покажет «Карабаху» в Баку?

    «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 4.60) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на АПОЭЛ
    Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ
    «Карабах» победил 2:1 в первом матче на выезде
    Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов азербайджанский «Карабах» на своем поле примет кипрский АПОЭЛ. Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ.

    «Карабах»

    Чемпион Азербайджана преодолел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже два этапа. На первой стадии отбора «Скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.

    В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1, «Карабах» разгромил оппонента на своей арене 3:0 и прошел дальше.

    В первом поединке нынешней стадии подопечным Гурбана Гурбанова удалось победить на выезде со счетом 2:1.

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    Новый сезон в азербайджанском первенстве при этом еще даже не стартовал.

    АПОЭЛ

    АПОЭЛ в этом сезоне Лиги чемпионов уже преодолел один раунд отбора. На предыдущей стадии киприоты без особых усилий справились с чемпионом Черногории «Сутьеской».

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    В первом поединке, который прошел на Балканах, «Легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а на своей территории «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0.

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    • Помимо этих матчей чемпион Кипра сыграл в межсезонье четыре контрольных встречи. В них он трижды проиграл и раз победил (донецкий «Шахтер» со счетом 1:0).

    Национальное первенство нового сезона в этой островной стране также еще не стартовало.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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    «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 4.60) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года. Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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