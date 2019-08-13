«Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 4.60) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов азербайджанский «Карабах» на своем поле примет кипрский АПОЭЛ. Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ.

«Карабах»

Чемпион Азербайджана преодолел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже два этапа. На первой стадии отбора «Скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.

В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1, «Карабах» разгромил оппонента на своей арене 3:0 и прошел дальше.

В первом поединке нынешней стадии подопечным Гурбана Гурбанова удалось победить на выезде со счетом 2:1.

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Новый сезон в азербайджанском первенстве при этом еще даже не стартовал.

АПОЭЛ

АПОЭЛ в этом сезоне Лиги чемпионов уже преодолел один раунд отбора. На предыдущей стадии киприоты без особых усилий справились с чемпионом Черногории «Сутьеской».

В первом поединке, который прошел на Балканах, «Легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а на своей территории «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0.

Помимо этих матчей чемпион Кипра сыграл в межсезонье четыре контрольных встречи. В них он трижды проиграл и раз победил (донецкий «Шахтер» со счетом 1:0).

Национальное первенство нового сезона в этой островной стране также еще не стартовало.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0