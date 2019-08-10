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    Не потеряет ли «Томь» лидирующие позиции в ФНЛ?

    «Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года

    Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Томь Прогнозы на Ротор
    Прогноз на «Томь» — «Ротор»
    Игроки «Томь»
    В седьмом туре перовой российской лиги «Томь» примет волгоградский «Ротор». Игра состоится 10 августа в Томске и начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Томь» — «Ротор».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.05
  • 2
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    «Томь»

    Томичи, закончившие минувший розыгрыш ФНЛ на третьей позиции, уступили в переходных играх за место в РПЛ «Уфе» (1:0 и 0:2).

    В этом чемпионате первого дивизиона «зелено-белые» в шести поединках добыли четыре победы и дважды сыграли вничью. С 14 баллами они на данный момент идут вторыми в турнирной таблице ФНЛ.

    Последние три игры «Томь» провела на своей арене. В этих встречах она дважды победила и раз сыграла вничью.

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    • Сперва томици поочередно переиграли курский «Авангард» (2:0) и ивановский «Текстильщик» (2:1), а в последнем туре поделили очки с «Енисеем» (0:0).

    «Ротор»

    Волгоградский коллектив в прошлом сезоне ФНЛ был только 11-м. От зоны стыковых матчей он оказался на расстоянии четырех побед.

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    После шести туров текущего розыгрыша ФНЛ «сине-голубые» расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 пунктов.

    Обыграв в предыдущем игровом дне на выезде вторую команду «Краснодара» со счетом 1:0, «Ротор» т.о. прервал свою 2-матчевую безвыгрышную серию, где волгоградцы проиграли в Москве «Чертаново» (0:1) и поделили очки с «Химками» (1:1) дома.

    В прошлом чемпионате «Томь» дома взяла верх над «Ротором» со счетом 2:0, а в Волгограде была зафиксирована ничья — 0:0.

    Прогноз на «Томь» — «Ротор»

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Томи» — 2.55, победа «Ротора» — 2.85, ничья — 3.05.

    Томская команда редко проигрывает на своей территории. Считаем, что и в этой игре она добудет приемлемый результат. Рекомендуем поставить с форой на хозяев. 0

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    «Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года. Прогноз на «Томь» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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