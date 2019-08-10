«Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года

В седьмом туре перовой российской лиги «Томь» примет волгоградский «Ротор». Игра состоится 10 августа в Томске и начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Томь» — «Ротор».

«Томь»

Томичи, закончившие минувший розыгрыш ФНЛ на третьей позиции, уступили в переходных играх за место в РПЛ «Уфе» (1:0 и 0:2).

В этом чемпионате первого дивизиона «зелено-белые» в шести поединках добыли четыре победы и дважды сыграли вничью. С 14 баллами они на данный момент идут вторыми в турнирной таблице ФНЛ.

Последние три игры «Томь» провела на своей арене. В этих встречах она дважды победила и раз сыграла вничью.

Сперва томици поочередно переиграли курский «Авангард» (2:0) и ивановский «Текстильщик» (2:1), а в последнем туре поделили очки с «Енисеем» (0:0).

«Ротор»

Волгоградский коллектив в прошлом сезоне ФНЛ был только 11-м. От зоны стыковых матчей он оказался на расстоянии четырех побед.

После шести туров текущего розыгрыша ФНЛ «сине-голубые» расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 пунктов.

Обыграв в предыдущем игровом дне на выезде вторую команду «Краснодара» со счетом 1:0, «Ротор» т.о. прервал свою 2-матчевую безвыгрышную серию, где волгоградцы проиграли в Москве «Чертаново» (0:1) и поделили очки с «Химками» (1:1) дома.

В прошлом чемпионате «Томь» дома взяла верх над «Ротором» со счетом 2:0, а в Волгограде была зафиксирована ничья — 0:0.

Прогноз на «Томь» — «Ротор»

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Томи» — 2.55, победа «Ротора» — 2.85, ничья — 3.05.

Томская команда редко проигрывает на своей территории. Считаем, что и в этой игре она добудет приемлемый результат. Рекомендуем поставить с форой на хозяев. 0