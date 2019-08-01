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    «Хаккен» — «АЗ Алкмаар». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз на «Хаккен» — «АЗ Алкмаар»
    Кэлвин Стенгс
    В шведском городе Гетеборг на стадионе «Бравида» местный «Хаккен» в ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сразится с голландским «АЗ Алкмааром». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. Прогноз на «Хаккен» — «АЗ Алкмаар».

    «Хаккен»

    Первый поединок «Хаккена» и «АЗ», прошедший в Голландии, закончился без забитых мячей. Алкмаарцы больше владели мячом, что правда не принесло им дивидендов, ведь хозяева только дважды попали в створ шведских ворот.

    Гетеборгцы после возвращения из Голландии провели матч в чемпионате Швеции, в котором проиграли «Юргордену» (0:2) в гостях, прервав т.с. свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «черно-желтые» сыграли вничью в матче Лиги Европы и дважды победили в чемпионате страны, переиграв команды из нижней части турнирной таблицы.

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    С 30 очками после 17 туров шведского первенства «Хаккен» расположился на шестой строке в турнирной таблице.

    «АЗ Алкмаар»

    «АЗ» прошлый сезон чемпионата Голландии закончил на четвертом месте, уступив третьему «Фейеноорду» семь пунктов, и получил билет в Лигу Европы.

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    В межсезонье «сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, в которых трижды выиграли и столько же раз проиграли. Среди викторий выделим победу над чемпионом Греции ПАОКом — 1:0.

    С учетом всех турниров на данный момент у алкмаарцев 4-матчевая безвыигрышная серия, где они раз сыграли вничью и трижды проиграли.

    «Красно-белые» провалили прошлогоднее европейскую компанию, закончив выступление на первом же сопернике в Лиге Европы. Их выбил казахский «Кайрат» (2:1 и 0:2).

    Прогноз на «Хаккен» — «АЗ Алкмаар»

    Голландды, у которых более сильный состав, должны добыть приемлемый результат в Швеции и пройти дальше по сетке. 0

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    «Хаккен» — «АЗ Алкмаар». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Хаккен» — «АЗ Алкмаар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
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