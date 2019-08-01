«Хаккен» — «АЗ Алкмаар». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

«Хаккен»
Первый поединок «Хаккена» и «АЗ», прошедший в Голландии, закончился без забитых мячей. Алкмаарцы больше владели мячом, что правда не принесло им дивидендов, ведь хозяева только дважды попали в створ шведских ворот.
Гетеборгцы после возвращения из Голландии провели матч в чемпионате Швеции, в котором проиграли «Юргордену» (0:2) в гостях, прервав т.с. свою 3-матчевую беспроигрышную серию.
В этот период «черно-желтые» сыграли вничью в матче Лиги Европы и дважды победили в чемпионате страны, переиграв команды из нижней части турнирной таблицы.
С 30 очками после 17 туров шведского первенства «Хаккен» расположился на шестой строке в турнирной таблице.
«АЗ Алкмаар»
«АЗ» прошлый сезон чемпионата Голландии закончил на четвертом месте, уступив третьему «Фейеноорду» семь пунктов, и получил билет в Лигу Европы.
В межсезонье «сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, в которых трижды выиграли и столько же раз проиграли. Среди викторий выделим победу над чемпионом Греции ПАОКом — 1:0.
С учетом всех турниров на данный момент у алкмаарцев 4-матчевая безвыигрышная серия, где они раз сыграли вничью и трижды проиграли.
«Красно-белые» провалили прошлогоднее европейскую компанию, закончив выступление на первом же сопернике в Лиге Европы. Их выбил казахский «Кайрат» (2:1 и 0:2).
Прогноз на «Хаккен» — «АЗ Алкмаар»
Голландды, у которых более сильный состав, должны добыть приемлемый результат в Швеции и пройти дальше по сетке. 0