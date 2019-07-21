«Арсенал» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 21 июля 2019 года

В воскресенье, 21 июля, «Арсенал» сыграет с «Фиорентиной» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт, начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Фиорентина».

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» в минувшем сезоне выступил неудачно, заняв лишь пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Подопечные Унаи Эмери имели шанс получить билет в Лигу чемпионов за счет победы в Лиге Европы, но в финале без особых шансов проиграли «Челси» (1:4).

В товарищеских матчах текущего межсезонья «канониры» разошлись миром с «Борхэм Вудом» (3:3), а также обыграли «Колорадо Рэпидс» (3:0).

На старте Международного кубка чемпионов лондонцы одержали победу над «Баварией» (2:1), забив победный гол за две минуты до конца основного времени.

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В США с «Арсеналом» не прибыл капитан команды Лоран Косельни, у которого случился конфликт с руководством клуба.

«Фиорентина»

Футболисты «Фиорентины» в прошлом сезоне заняли 16-е место в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего на три балла.

Не добились успеха «фиалки» и в Кубке Италии, в котором на стадии полуфинала проиграли «Аталанте» (3:3 и 1:2), вновь оставшись без еврокубков.

Предсезонную подготовку команда Винченцо Монтеллы начала с уверенных побед над «Валь ди Фассой» (21:0) и «Реалом» из Винченцы (6:1).

В дебютном матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» выиграла у мексиканской «Гвадалахары» (2:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество англичанам: победа «Арсенала» — 1.90, победа «Фиорентины» — 3.90, ничья — 3.70.

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«Канониры» хорошо провели недавнюю встречу против «Баварии», так что у их болельщиков есть повод для оптимизма.

Да, лондонцы забили победный мяч незадолго до финального свистка, но ведь в целом они ни в чем не уступали чемпионам Германии.

«Фиалки» тоже победили на старте МКЧ, но у них был не столь сильный соперник, у которого можно было выиграть увереннее. Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «победа лондонского клуба».

Статус матча вряд ли вынудит «Арсенал» играть от обороны, поэтому ждем голов уже в первом тайме. Еще один вариант — «гол "канониров" в первом тайме» за 1.76. 0