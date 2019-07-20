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    В матче «Боруссии» и «Ливерпуля» ничьи не будет

    «Боруссия» Д — «Ливерпуль». Прогноз на международный товарищеский матч 20 июля 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Ливерпуль»
    Мохаммед Салах
    В Саут-Бенд, США, встретятся дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль». Товарищеский матч, который состоится на арене «Нотр Дам», начнется 20 июля в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Ливерпуль».

    Боруссия

    «Боруссия» продолжает готовиться к новому сезону. Команда Люсьена Фавра провела два товарищеских поединка и в обоих одержала победу. Сначала «шмели» выиграли у «Швайнберга» со счетом 0:10, а затем отправились в США, чтобы одолеть «Сиэтл Саундерс» 1:3.

    В межсезонье клуб нехило усилился. На родину вернулся Матс Хуммельс. Также «желтые» выкупили Пако Алькасера у «Барсы». Помимо них в составе появились такие талантливые игроки как Юлиан Брандт и Торган Азар. Ну и еще стоит выделить Нико Шульца, перешедшего из «Хоффенхайма».

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    При этом «дортмундцы» потеряли минимум игроков. Речь идет о Пулишиче и Диалло. Так что в целом у «Боруссии» сейчас наклевывается очень боевой состав.

    Стоит отметить, что в прошлом поединке в заявке на игру были все ключевые футболисты. Так что против «Ливерпуля» точно выйдет основной состав.

    «Ливерпуль»

    Прошлый сезон для Клоппа и его команды стал поистине триумфальным. «Мерсисайдцы» взяли серебро АПЛ, а также выиграли трофей Лиги чемпионов. Останется ли «Ливерпуль» таким же зажигательным, как и прежде, можно будет увидеть совсем скоро.

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    Пока что серьезных проверок в межсезонье у «красных» не было. В июле коллектив одолел «Транмер Роверс» с разгромным счетом 0:6, а затем одержал победу над «Бредфорд Сити» 1:3.

    При этом почти вся основная обойма футболистов оказалась вне заявки. Мане предстоит финал Кубка Африки, а Салах восстанавливается после этого турнира. То же самое касается Фирмино и Алисона.

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    • По сути, летом клуб из Ливерпуля никого и не купил. Можно назвать лишь фамилию молодого защитника «Зволле» Сеппа ван ден Берга.

    Прогноз

    Однозначно перед этим поединком Клопп остается без своих главных бомбардиров — Фирмино, Мане и Салаха. Их не было на последних тренировочных сессиях команды в Саут-Бенд. Однако все остальные позиции остаются закрытыми. Все важные персоны на месте. Ну, стоит еще вспомнить Алисона. Он отдыхает после триумфа на Копа Америка.

    Это огромное облегчение для «Боруссии», которая неплохо усилилась и закрыла дыру в центре обороны. В общем, перед бывшим главным тренером «дортмундцы» должны выступить достойно.

    Прогнозируем, что мячи будут забиты с обеих сторон, при этом победа достанется одной из команд. Ничьи не будет. 0

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    «Боруссия» Д — «Ливерпуль». Прогноз на международный товарищеский матч 20 июля 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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