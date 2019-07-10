«Линфилд» — «Русенборг». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

10 июля в первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линфилд» примет на своем поле «Русенборг». Начало игры — 21:45 по мск. Прогноз на «Линфилд» — «Русенборг».

«Линфилд»

По итогам минувшего сезона «Линфилд» стал чемпионом Северной Ирландии. Команда набрала 85 очков после 38-ми туров и опередила ближайшего преследователя «Баллимену Юнайтед» на 10 баллов.

Это 53-й чемпионский титул для ольстерского гранда, который является рекордсменом по этому показателю. В предыдущий раз ему удалось стать сильнейшим в стране два года назад.

Тогда коллективу удалось пройти один квалификационный раунд, одолев с общим счетом 1:0 «Ла Флориту» из Сан-Марино. Во втором отборочном раунде его оставил не у дел «Селтик» с общим результатом 6:0.

«Русенборг»

В минувшем сезоне «Русенборг» в четвертый раз кряду завоевал титул чемпиона Норвегии. Ни один другой клуб из местной Премьер-лиги не сумел помешать ему выиграть свое рекордное 26-е золото в истории.

Конкурент команды в последние годы «Мольде» отстал от Никласа Бендтнера и компании на шесть очков. Доминирование «Маленьких троллей» лишь подчеркивает то, что в трех из четырех последних сезонов они выигрывали национальный дубль.

В прошлой кампании команда также начинала борьбу в первом квалифайраунде Лиги чемпионов, где прошла исландский «Валур». Но коллективу суждено было проиграть в следующем раунде, где его также остановил «Селтик» — 0:0 дома и 1:3 в гостях.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,00, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а матч в игре выиграет «Русенборг» за 3,80. 0