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    Кто станет главным неудачником Кубка Матч Премьер?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на кубок «Матч Премьер» 30 июня 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — ЦСКА
    «Армейцы» в первом туре уступили «Краснодару»
    В воскресенье, 30 июня, в рамках второго тура группового этапа турнира Кубок Матч Премьер состоится поединок между двумя московскими клубами — «Спартаком» и ЦСКА. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 30 Июня 2019 года
    Спартак
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    •  Спартак 19:00 ЦСКА ЦСКА
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    «Спартак»

    Чемпионат России «Спартак» завершил двумя победами — 2:0 над «Оренбургом» и 2:1 над «Крыльями». Москвичи финишировали в турнирной таблице на пятом месте.

    Клуб начал подготовку к сезону 16 июня, а 22 июня команда Олега Кононова провела контрольный матч против «Сочи». «Красно-белые» одержали разгромную победу со счетом 7:1.

    В летнее межсезонье «Спартак» уже усилился аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе. Он является заменой для Зе Луиша, который, вероятно, покинет команду. Из аренды «красно-белые» вернули Зелимхана Бакаева.

    В то же время москвичи расстались с ветеранами команды Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Команду также покинет Сальваторе Бокетти.

    26 июня «красно-белые» начали товарищеский турнир игрой с «Ростовом» и проиграли со счетом 0:2. Было видно, что команда пока очень далека до оптимальных кондиций.

    ЦСКА

    «Армейцы» закончили сезон всего в пяти пунктах от «Краснодара», заняв четвертое место, благодаря которому «красно-синие» будут иметь возможность участвовать в Лиге Европы.

    Для ЦСКА данный поединок станет вторым после окончания сезона. Таким образом, много от «двухцветных» ждать не стоит.

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    Что касается трансферов, то Виктор Гончаренко все еще ждет ряд иностранных новичков, о чем пишут СМИ, а главным событием стал выкуп Николы Влашича у «Эвертона» за сумму порядка 12 миллионов фунтов.

    Это подтвердил и старт на турнире против «Краснодара», в котором случилось поражение — 0:1. При этом «армейцы» все-таки показали более скоростной и агрессивный футбол, чем предстоящий соперник.

    Прогноз

    На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничейный результат — 3.50, а на победу «Спартака» — аналогично 2.60.

    Команды только готовятся к сезону, но после первого тура создалось впечатление, что «армейцы» на данном этапе выглядят все-таки лучше. Предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой 0 за 1.90. 0

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    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на кубок «Матч Премьер» 30 июня 2019 года. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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