«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на кубок «Матч Премьер» 30 июня 2019 года

В воскресенье, 30 июня, в рамках второго тура группового этапа турнира Кубок Матч Премьер состоится поединок между двумя московскими клубами — «Спартаком» и ЦСКА. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак»

Чемпионат России «Спартак» завершил двумя победами — 2:0 над «Оренбургом» и 2:1 над «Крыльями». Москвичи финишировали в турнирной таблице на пятом месте.

Клуб начал подготовку к сезону 16 июня, а 22 июня команда Олега Кононова провела контрольный матч против «Сочи». «Красно-белые» одержали разгромную победу со счетом 7:1.

В летнее межсезонье «Спартак» уже усилился аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе. Он является заменой для Зе Луиша, который, вероятно, покинет команду. Из аренды «красно-белые» вернули Зелимхана Бакаева.

В то же время москвичи расстались с ветеранами команды Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Команду также покинет Сальваторе Бокетти.

26 июня «красно-белые» начали товарищеский турнир игрой с «Ростовом» и проиграли со счетом 0:2. Было видно, что команда пока очень далека до оптимальных кондиций.

ЦСКА

«Армейцы» закончили сезон всего в пяти пунктах от «Краснодара», заняв четвертое место, благодаря которому «красно-синие» будут иметь возможность участвовать в Лиге Европы.

Для ЦСКА данный поединок станет вторым после окончания сезона. Таким образом, много от «двухцветных» ждать не стоит.

Что касается трансферов, то Виктор Гончаренко все еще ждет ряд иностранных новичков, о чем пишут СМИ, а главным событием стал выкуп Николы Влашича у «Эвертона» за сумму порядка 12 миллионов фунтов.

Это подтвердил и старт на турнире против «Краснодара», в котором случилось поражение — 0:1. При этом «армейцы» все-таки показали более скоростной и агрессивный футбол, чем предстоящий соперник.

Прогноз

На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничейный результат — 3.50, а на победу «Спартака» — аналогично 2.60.

Команды только готовятся к сезону, но после первого тура создалось впечатление, что «армейцы» на данном этапе выглядят все-таки лучше. Предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой 0 за 1.90. 0