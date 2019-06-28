Венесуэла — Аргентина. Прогноз (к. 1.81) на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года

В Рио-де-Жанейро сыграют Венесуэла и Аргентина. Четвертьфинальный поединок Копа Америка состоится на 79-тысячном «Маракана», а начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на Венесуэла — Аргентина.

Венесуэла

Команда путем игры от обороны сумела остаться без поражений по итогам трех прошедших матчей. В первой встрече Венесуэла сыграла вничью 0:0 и такой же результат был в противостоянии с Бразилией. В последнем туре коллектив выиграл у Боливии 1:3, тем самым обеспечив себе второе место и путевку в плей-офф.

В 7 последних играх «красные» 6 раз оставались непобежденными — 3 победы, 3 ничьи и одно поражение.

В этом розыгрыше сборная Венесуэлы отлично демонстрирует то, как она противостоит сильным соперникам. В первую очередь бросается в глаза схема 4-1-4-1, при которой Рафаэль Дудамель, наставник команды, скорее всего, пытается насытить центр поля и осложнить сопернику подступ к воротам уже в середине.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

То, что было в матче с Бразилией, может повториться и в следующем поединке. Бразильцы много контролировали мяч (69% на 31%), много били по воротам (19 против 6), а в итоге по-настоящему опасный момент возник у ворот Венесуэлы лишь в одном случае. Номинальные хозяева наверняка воспользуется слабостью Аргентины в атаке, и постараются закрыть бреши в защите еще в центральном круге.

Аргентина

Сборная Аргентины со скрипом прошла в плей-офф. Уж очень команде было нелегко. В самом первом матче неприятности доставили колумбийцы, выиграв 0:2. Затем аргентинцы не сумели выиграть у Парагвая (1:1). Правда, в самый ответственный момент Месси и компания все же добились нужного результата, обыграв Катар 0:2.

Даже победа над Катаром была не очень уверенной. «Бордовые» периодически создавали реально опасные моменты у ворот Армани, поэтому счет мог быть совсем другой.

Все-таки тактика, при которой игра крутится вокруг одного Месси, уже в который раз доказывает свою неэффективность. При таком раскладе венесуэльцам будет очень легко перекрыть кислород сопернику и нивелировать все его атаки.

Скорее всего, впереди у «бело-голубых» так и останется треугольник в виде связки Агуэро, Месси и Мартинеса. К слову, именно эти 3 футболиста и забивали на Копа Америка 2019. У каждого, соответственно, по одному голу.

Потерь в составе нет. Все те, в ком больше всего нуждается Скалони, смогут выступить. Удастся ли им пройти дальше, это пока неизвестно. Напомним, что в 2016 году Аргентина стала серебряным призером Кубка Америки.

Прогноз

В этой паре коэффициенты были распределены таким образом: 7.00 на победу Венесуэлы, 1.55 на победу Аргентины и 4.00 на ничью.

В КА La Albiceleste еще ни разу не проигрывали Венесуэле. Однако в марте этого года команды проводили товарищескую игру, и она показала, что для аргентинцев «красные» являются неудобным соперником. До этого Дудамеля не смог обыграть Сампаоли. На данный момент у номинальных хозяев 3-матчевая беспроигрышная серия в очных противостояниях.

Считаем, что в предстоящей игре аргентинские футболисты столкнутся с проблемами в атаке. Венесуэла однозначно будет закрываться, чтобы сбить атакующий пыл оппонента. Они это могут. Тотал меньше 2.5 за 1.81 — большая часть поединков с участием двух данных сборных завершались так же.

Еще предлагаем вариант «оба тайма ТМ 1.5» за 2.28. 0