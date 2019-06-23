Колумбия — Парагвай. Прогноз (к. 1.72) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 23 июня 2019 года

В матче Кубка Америки 2019 года встретятся сборные Колумбии и Парагвая. Поединок состоится 23 июня в городе Сальвадор, Бразилия. Начало события в 22:00 по мск. Прогноз на Колумбия — Парагвай.

Колумбия

Даже в случае поражения сборная Колумбии не отдаст первое место. «Кофейщики» удобно уселись. Команда имеет 6 очков, а у самого ближайшего преследователя — Парагвая — на 4 пункта меньше. Вероятно, что Карлуш Кейрош даст некоторым футболистам отдых. Он может себе это позволить.

Напомним, что колумбийцы выиграли в первом туре у Аргентины со счетом 0:2, а затем с минимальным счетом обыграли Катар 1:0. Итого в июне коллектив провел 4 встречи, выиграв во всех и не пропустив ни одного мяча.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

«Желто-сине-красные» являются атакующей командой. Колумбийские футболисты больше времени проводят в центре поля и чуть меньше на чужой половине — 49% и 31%. Из 3 голов, забитых на турнире, 68% было оформлено из штрафной площади. В случае с обороной Парагвая, проникать в штрафную будет сложнее.

Кроме того, Колумбия активно играет через фланги, что влечет за собой много прострелов и навесов.

Парагвай

Парагвай неплохо смотрелся в матче с аргентинцами (1:1), а в игре с Катаром команде, наверное, не хватило концентрации. В итоге, сборная находится на 2 месте с 2 очками. На один пункта отстают «бордовые», Аргентина позади в двух баллах. Для выхода из группы со второго места «гуарани» нужна победа.

За июнь коллектив провел 4 поединка, из которых был выигран только один. В трех случаях была ничья. Стоит отметить, что во всех трех ничейных играх парагвайцы выходили вперед, но из-за проблем в оборонительных действиях не могли сохранить перевес и упускали возможность выиграть.

«Красно-белые» чаще играют через правый фланг. Сборная нередко использует короткие передачи, пытаясь сохранить мяч, когда это нужно.

Примечательно, что больше всего Парагвай забивал с позиций центра штрафной, при этом Колумбия чаще всего пропускала при ударах из этой зоны. К примеру, Аргентина поплатилась за небрежную игру у линии своей площади и первой доставала мяч из сетки.

Прогноз

2.80 и 2.75 — коэффициенты на победу команд. Что касается ничьи, то здесь дают 3.15.

Вряд ли в этом поединке будет забито много мячей. Парагвай будет играть на атаку с осторожностью. Колумбии напрягаться уже не нужно. Кейруш может убрать нескольких ключевых исполнителей, что только облегчить задачу сопернику.

Рекомендуемый вариант для ставки — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.72. 0