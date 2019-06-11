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    Покусится ли Шотландия на лидерство бельгийцев в группе I?

    Бельгия — Шотландия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Бельгии
    Прогноз на Бельгия — Шотландия
    Эден Азар
    Во вторник, 11 июня, сборная Бельгии на своем поле примет команду Шотландии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы I, которая пройдет в Брюсселе, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Шотландия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 19.00
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    Бельгия

    После ЧМ-2018, где она завоевали бронзу, Бельгия успела победить Шотландию (4:0), Исландию (3:0 и 2:0) и Швейцарию (2:1).

    Также «красные дьяволы» разошлись миром с Нидерландами (1:1) и уступили Швейцарии в гостях (2:5), из-за чего заняли лишь второе место в своей группе Лиги наций.

    Сборная Бельгии удачно стартовала в квалификации на Евро-2020. В первом поединке коллектив принимал Россию и победил со счетом 3:1.

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    Во втором туре отбора, в выездном матче против Кипра Бельгия выиграла 2:0, а в июне, в рамках третьего тура уверенно разгромила на своем поле Казахстан (3:0).

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    • В группе I сборная Бельгии уверенно лидирует, набрав 9 очков в трех матчах. У идущей второй России 6 очков, Шотландия на третьем месте с 6 очками.

    Шотландия

    В Лиге наций осенью шотландская сборная выступила успешно, завоевав повышение в классе. Шотландцы заняли первое место в одной группе с Израилем и Албанией в Дивизионе С.

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    В четырех матчах команда одержала три победы. Шотландцы дважды обыграли Албанию (2:0 и 4:0), а с Израилем обменялись домашними победами (1:2 и 3:2).

    По итогам турнира Шотландия набрала 9 очков, тогда как Израиль — 6. Осенью шотландцы провели контрольный матч с действующим чемпионом Европы Португалией, но проиграли — 1:3.

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    • Квалификацию к Евро-2020 шотландцы начали неудачно, крупно проиграв на выезде Казахстану (0:3). После этого в команде сменился тренер: Стив Кларк заменил Алекса Маклиша.

    Во втором туре розыгрыша «горцы» прогнозируемо легко одолели Сан-Марино (2:0), а в третьем туре с трудом вырвали победу на последних минутах в домашнем матче с Кипром (2:1).

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    В группе I Шотландия на третьем месте с 6 очками, уступая команде России, у которой также 6 очков, по дополнительным показателям.

    Команды встречались в товарищеском матче в 2018 году — Шотландия уступила бельгийцам со счетом 0:4. В отборе к ЧМ-2014 шотландцы дважды проиграли Бельгии со счетом 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают Бельгию фаворитом матча. На победу команды хозяев в основное время дается коэффициент 1,15, тогда как на ничью — 7,75, а на успех Шотландии — 20,0.

    Шотландцы испытывают серьезные проблемы даже с такими командами как Казахстан и Кипр, смена тренера им не особенно помогла. Прогнозируем, что Бельгия добьется уверенной домашней победы.

    Атака Шотландии не блещет в последних матчах, вряд ли гостям удастся отличиться в Брюсселе, а вот бельгийцы могу наказать соперника крупно. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,50 и «обе забьют — нет» за 1,50. 0

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    Бельгия — Шотландия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Бельгия — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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