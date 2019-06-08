Греция — Италия. Прогноз и ставки (к. 1.92) на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

В субботу, 8 июня, сборная Греции на Олимпийском стадионе в Афинах сразится с национальной командой Италии в третьем туре отборочного турнира Евро-2020. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Греция — Италия.

Греция

Греция неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2018, уступив только сборной Хорватии (0:0 и 1:4) в матчах плей-офф за место на мундиале.

А вот в первом розыгрыше Лиги наций эллины не в самой сильной группе (Финляндия, Венгрия и Эстония) заняли только втрое место в своем квартете, и не смогли повысится в классе, пропустив вперед себя финнов.

В первом туре квалификационного раунда к Евро-2020 греки на выезде легко одолели сборную Лихтенштейна со счетом 2:0, а в следующем поединке расписали мировую с Боснией (2:2) в гостях.

С четырьмя очками сборная Греции после двух туров идет на втором месте в группе J, отставая от своего предстоящего противника, который возглавляет секстет, на два балла.

Италия

Сборная Италия также не пробилась на мировое первенство в России, проиграв на стадии плей-офф Швеции (0:0 и 0:1), т.с. пропустив мундиаль впервые за 60 лет.

В дебютном розыгрыше Лиги наций «Скуадра Адзурра» тоже не добилась успеха, финишировав на второй позиции среди трех команд. Оказались выше Польши, но ниже Португалии.

В этом отборочном цикле итальянцы взяли максимум очков в двух стартовых поединках, поочередно одолев на своем поле Финляндию (2:0) и Лихтенштейн (6:0).

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С шестью пунктами Италия возглавляет свою группу, опережая своих преследователей на два балла. На данный момент у аппенинцев 6-матчевая беспроигрышная серия, где они четыре встречи выиграли и две закончили вничью.

Последняя встреча этих противников датирована 2008 годом. И тогда в товарищеском поединке оппоненты разошлись миром (1:1).

Прогноз на Греция — Италия

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Италии — 2.00, победа сборной Греции — 4.80, ничья — 3.20.

Прогнозируем, что в матче двух лидеров группы J команды не превысят ТБ 2,5. И также считаем, что эллины при своих зрителях не проиграют аппенинцам. 0