Италия U20 — Польша U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на ЧМ-2019 U20 2 июня 2019 года

В воскресенье, 2 июня, в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет встретятся сборные Италии и Польши. Начало игры — 18:30 по мск. Прогноз на Италия U20 — Польша U20.

Италия U20

«Скуадра Адзурра» отобралась на чемпионат мира через Чемпионат Европы (U19) 2018, заняв на континентальном турнире второе место, проиграв в финале Португалии (3:4 д.в.).

Наивысшим достижением итальянцев U20 на мировых форумах, для которых это десятое появление на турнире, является третье место в 2017 году.

На полях Польши сборная Италии заняла первое место в своем квартете, набрав в трех поединках семь баллов.

Стартовали аппенинцы с победы над Мексикой (2:1), во втором туре был повержен Эквадор со счетом 1:0, а в заключительном матче группового этапа разошлись миром с японцами (0:0).

Польша U20

Сборная Польши попала на этот чемпионат мира как организатор турнира. В континентальном первенстве поляки не участвовали. В европейском Элит-раунде они заняли седьмое место среди восьми команд.

Для «белых орлов» это пятое появление на мировых форумах в этой вековой категории, где лучший результат они показали в 1983 год, заняв на том турнире третье место.

На домашнем чемпионате мира сборная Польши заняла третье место в своей группе, заработав четыре балла в трех встречах.

Начали этот розыгрыш поляки с проигрыша от Колумбии (0:2), затем они разгромили сборную Таити со счетом 5:0, а в последнем туре поделили очки с Сенегалом (0:0).

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Последний раз молодежные составы этих команд играли между собой в 2018 году. И тогда итальянцы разгромили поляков со счетом 3:0.

Прогноз на Италия U20 — Польша U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На их победу предлагают — 2.30.

На победу Польши дают — 3.40, ничья оценена — в 3.05.

Прогнозируем, что Италия сможет выйти в четвертьфинал ЧМ, одолев удобного для себя соперника.

Также рекомендуем поставить на ТМ 2,5, т.к. обе команды не особо блещут результативностью. 0