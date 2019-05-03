«Енисей» — «Анжи». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 3 мая 2019 года

В пятницу, 3 мая, в поединке 27-го тура российской Премьер-лиги красноярский «Енисей» будет принимать на своем поле махачкалинский «Анжи». Встреча, которая состоится в Красноярске на стадионе «Центральный», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Анжи».

«Енисей»

Красноярская команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 16 очков после 26 матчей. И от зоны стыковых матчей она отстает аж на девять баллов.

«Львы» после зимнего перерыва смогли пополнить свою копилку шестью очками, добыв одну победу при трех ничейных результатах. Все эти пункты «красно-синие» добыли на своем поле.

Единственная победа пришлась на поединок 25-го тура против «Оренбурга» (2:1), расписали мировые с «Ростовом», «Рубином» (по 1:1) и «Уфой» (0:0). Уступили «Крыльям Советам» (0:4), тульскому «Арсеналу» (0:2), «Уралу» (2:3), «Спартаку» (0:2) и «Локомотиву» (1:2) в последнем туре.

В 12 домашних играх текущего сезона РПЛ «Енисей» победил только в двух из них, шесть встреч свел вничью и четырежды проиграл, разница мячей — 10:15. На данный момент у красноярцев 5-матчевая беспроигрышная домашняя серия.

«Анжи»

«Анжи» находится также в зоне прямого вылета, но строкой выше, на 15-м месте. Махачкалинцы набрали 20 очков после 26-ти поединков РПЛ. До стыковых матчей им недостает пяти пунктов.

«Орлы» после зимнего перерыва смогли заработать пять баллов, победив один раз и две встречи свели ничью. Обыграть удалось тот же «Оренбург» (1:0) в первой игре 2019 года.

Ничейные результаты пришлись на домашние поединки с «Динамо» и «Ростовом» (по 1:1). Проиграли в родных пенатах «Крыльям», «Локомотиву» (по 0:2) и «Ахмату» (0:1), а также на выезде «Краснодару», «Зениту» (по 0:5) и ЦСКА (0:2).

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В гостях в этом розыгрыше российского первенства «Анжи» выиграл в трех матчах из 13-ти, один раз сыграл вничью и девять игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 4:22.

В матче первого круга, который прошел в Махачкале, «Анжи» взял верх со счетом 2:1. Также эти команды встречались в стыковых играх-2018/19. В Красноярске выиграл «Енисей» (3:0), в ответном поединке победу праздновали махачкалинцы — 4:3.

Прогноз на «Енисей» — «Анжи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.57.

На победу гостей дают — 7.20, ничья оценена — в 4.10.

Прогнозируем, что в битве двух аутсайдеров Премьер-лиги победу добудут хозяева, которые неплохо проводят домашние поединки.

Еще считаем, что матч не будет особо результативным. 0