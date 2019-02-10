«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч 23 тура испанской Примеры 10 февраля 2019 года

На стадионе «Сан Мамес» в Бильбао ожидается противостояние местной команды «Атлетик» и каталонской «Барселоны». Встреча состоится в рамках 23 тура чемпионата Испании. Старт поединка в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Барселона».

«Атлетик»

На данный момент «Атлетик» занимает 12 позицию и имеет в своем активе 26 баллов. В случае благоприятного стечения обстоятельств «баски» могут подняться только на две позиции. От зоны вылета команду отделяет всего 3 очка.

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В последних 6 играх чемпионата коллектив уступил лишь раз. Это было в прошлый раз на выезде в матче с «Реал Сосьедадом». До этого хозяева побеждали «Бетис», «Севилью» и «Сельту». Также «львы» играли вничью с «Вильярреалом» и «Вальядолидом».

На домашней арене «Атлетик» не знает вкуса поражений шесть поединков кряду. За этот период соперник «Барселоны» пропустил лишь дважды, при этом общий тотал в каждой встрече был не больше двух.

В заявку точно не попадут Лекуе, Адурис и Капа. Могут также не попасть в заявку Рико и Ремиро.

«Барселона»

«Барселона» имеет неплохой отрыв от мадридского «Атлетико». У гостей 50 очков, которые позволяют им находиться на вершине турнирной таблицы.

В чемпионате «Барса» уже долгое время не проигрывает. В прошлых 6 встречах у команды было 5 побед и одна ничья. Статистику немного подпортила «Валенсия» (2:2). До этого «каталонцы» обыграли «Жирону», «Эйбар», «Леганес», «Хетафе» и «Сельту», пропустив при этом в общей сложности два мяча.

За аналогичный период в гостях «Барселона» показала точно такой же результат. Наверное, в этом сезоне команде практически все равно, на каком стадионе выигрывать.

Стоит отметить, что в 9 последних выступлениях в Примере «сине-гранатовые» забивали не менее двух мячей. Кроме того, коллектив побеждает и в тайме, и в матче уже четыре поединка подряд.

В списке травмированных футболистов Альба, Силлессен, Рафинья и Умтити. В запас может попасть Дембеле, который потихоньку возобновляется после повреждения.

Прогноз

Фаворитом матча считается «Барселона» — 1,76 против 4,80. На ничью дается коэффициент 3,80.

В матчах с «Атлетиком» «Барса» имеет выдающиеся показатели. «Каталонцы» не уступили «баскам» в 35 из 38 последних очных встреч. В прошлый раз команды расписали ничью со счетом 1:1.

Мы считаем, что «Барса» продолжит побеждать, и не потеряет очки в этом матче. Еще один возможный вариант — общий тотал матча больше 2,5, ведь один забитый гол может сильно поменять всю игру. На это дается коэффициент 1,71. 0