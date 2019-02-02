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    Сможет ли «Херенвен» прервать безвыигрышную серию в Арнеме?

    «Витесс» — «Херенвен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Голландии 2 февраля 2019 года

    УЕФА
    Прогноз на «Витесс» — «Херенвен»
    «Херенвен» — «Витесс»
    В субботу, 2 февраля, в 20-м туре голландской Эредивизии арнемский «Витесс» на своем поле примет «Херенвен». Начало поединка — в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Витесс» — «Херенвен».
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    «Витесс»

    Клуб из Арнема после зимнего перерыва успел провести три официальных матча — два в чемпионате и один в Кубке Голландии.

    Начали этот год подопечные Леонида Слуцкого с домашней победы над «Эксельсиором» из Роттердама со счетом 3:2 в рамках Эредивизии.

    Затем последовал вылет из Кубка Голландии. На стадии 1/4 финала «желто-черные» уступили в гостях «АЗ Алкмаару» (0:2). А накануне они проиграли в чемпионате страны «Фортуне» из Ситтарда на ее территории со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90-й минуте матча.

    После 19 туров голландского первенства «Витесс» идет в зоне плей-офф, на пятом месте, имея в своем активе 29 баллов.

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  • 29/01/2019

    • Из девяти домашних матчей на своей арене в этом розыгрыше Эредивизии арнемцы проиграли только раз при шести победах и двух ничьих, разница мячей — 20:12.

    «Херенвен»

    Команда Яна Олде Рикеринка на данный момент имеет 4-матчевую безвыигрышную серию, где она три игры проиграла и одну свела вничью.

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    Началась эта серия еще в конце прошлого года, когда «Херенвен» уступил в гостях «Бреде» (2:4). Затем последовала результативная гостевая ничья с «Аяксом» (4:4), добытая на последней минуте встрече.

    Потом «суперфризы» были выбиты из Кубка Голландии, проиграв в четвертьфинальной игре тому же «Аяксу» (1:3), а в последнем туре чемпионата «бело-голубые» уступили на своей территории «АЗ Алкмаару» со счетом 0:2.

    Перед 20-м туром Эредивизии «Херенвен» с 21-м баллом идет на 11-й позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

    Десять выездных игр в этом сезоне голландского чемпионата принесли «Херенвену» четыре победы, три ничьих и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 26:22.

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    В первом круге этого розыгрыша Эредивизии оппоненты расписали мировую (1:1), а в минувшем сезоне в Арнеме команды сыграли вничью (1:1), а в Херенвене «Витесс» взял верх — 4:0.

    Последний раз «Витесс» на своем поле в рамках чемпионата Голландии проигрывал «Херенвену» аж в 2010 году.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.80.

    На победу гостей дают — 4.30, ничья оценена — в 3.90.

    Обе команды редко уходят с поля без забитого мяча, поэтому предлагаем поставить — обе забьют. А так как, «Херенвен» почти девять лет не может победить в Арнеме прогнозируем, что он прервет эту серию в предстоящем поединке. 0

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    Прогноз на «Витесс» — «Херенвен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60. В субботу, 2 февраля, в 20-м туре голландской Эредивизии арнемский «Витесс» на своем поле примет «Херенвен». Начало поединка — в 20:30 по московскому времени.
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