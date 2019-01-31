«Жирона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 31 января 2019 года

В четверг, 31 января, «Жирона» на своем поле примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Жирона» — «Реал».

«Жирона»

Футболисты «Жироны» в текущем розыгрыше Кубка Испании поочередно прошли «Алавес» (2:2 и 2:1) и мадридский «Атлетико» (1:1 и 3:3). В первом матче с «Реалом» они потерпели поражение (2:4).

По итогам 21 тура в чемпионате Испании каталонцы занимают 14-е место в турнирной таблице с 24 очками на счету.

В национальном первенстве подопечные Эусебио Сакристана не побеждали с 25 ноября. В двух последних турах они проиграли «Бетису» (2:3) и «Барселоне» (0:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Среди травмированных у «Жироны» значатся Хохан Мохика, Карлес Планас, Адай, Борха Гарсия, Патрик Робертс и Сейду Думбия.

«Реал»

Мадридский «Реал» в Кубке Испании уже обыграл «Мелилью» (4:0 и 6:1) и «Леганес» (3:0 и 0:1). Также он сделал заявку на выход в полуфинал, победив в гостях «Жирону» (4:2).

Сантьяго Солари на «Сантьяго Бернабеу» выставил на игру многих ведущих футболистов. Дубль оформил Серхио Рамос, по голу забили Лукас Васкес и Карим Бензема.

Если говорить о чемпионате Испании, то в турнирной таблице «сливочные» расположились на третьей строчке, набрав 39 очков.

В трех предыдущих турах «Реал» одержал победы над «Бетисом» (2:1), «Севильей» (2:0) и «Эспаньолом» (4:2).

У мадридцев после травм восстанавливаются Хесус Вальехо и Мариано.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.75, победа «Жироны» — 4.20, ничья — 4.10.

Первая игра, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу» подтвердила более высокий класс игроков мадридской команды, которым в ответной встрече будет достаточно даже сыграть вничью или же проиграть с минимальным счетом.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Неужели «Реал» расслабится? Нам кажется, что ждать этого не стоит. Команда лишь недавно начала выходить из кризиса, поэтому нуждается в победах абсолютно во всех турнирах. За их счет она поднимет дух перед возобновлением борьбы в Лиге чемпионов.

«Жирона» уже проигрывает в противостоянии, ей придется рисковать, чем, как нам кажется, гости воспользуются сполна. Наш прогноз — победа «Реала».

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 3» за 1.97. В последнее время «Реал» играет довольно результативно, но и сам регулярно пропускает. Это должно сделать матч зрелищным. 0