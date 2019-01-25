«Бристоль Сити» — «Болтон». Прогноз на матч 1/16 Кубка Англии 25 января 2019 года

В пятницу, 25 января, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между командами «Бристоль Сити» и «Болтон». Два коллектива встретятся на стадионе «Эштон Гейт» в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Болтон».

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне выглядит неплохо. Команда сражается за повышение в классе, однако этому коллективу еще предстоит попасть хотя бы в зону плей-офф, чтобы попытаться осуществить свой план.

В последних 6 играх «Бристоль» ни разу не проиграл. Более того, коллектив 5 раз побеждал и только однажды сыграл вничью.

В конце декабря была ничья с «Брэнтфордом» 1:1, затем победа над «Ротерхэмом» 1:0, «виктория» в матче со «Сток Сити» 0:2 и положительный результат в поединке с «Хаддерсфилдом» 1:0, который позволил команде продолжить борьбу в Кубке Англии.

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После этого удалось обыграть на выезде «Ноттингем», а также «Болтон» в домашних стенах со счетом 2:1.

У тренера Ли Джонсона нет никаких кадровых потерь. Учитывая, что команда успеет отдохнуть после прошлой игры, в пятницу на поле должна появиться основная обойма футболистов.

Самыми опасными игроками клуба являются Вайманн и Дедьу, забившие 5 и 8 голов соответственно.

«Болтон»

Пока что у «Болтона» только громкое название, но результат команда дает плохой. В Чемпионшипе лондонский коллектив выступает крайне неудачно, занимая 23 место после 28 встреч. Наверняка сейчас для «странников» главной целью является сохранение прописки в этом дивизионе.

В 6 последних матчах у гостей было три поражения, две победы и одна ничья. Команда уступила «Халл Сити» 6:0, «Бристолю» 2:1 и «Вест Бромвичу» 0:2. В следующий раунд Кубка Англии удалось пройти благодаря победе над «Уолсоллом» 5:2.

Ранее «Болтон» обыграл «Ротерхэм» 2:1 и сыграл в нулевую ничью со «Сток Сити».

В составе есть травмированные игроки, которые могли бы пригодиться тренеру. Речь идет о голландце Вилдсхуте и британце Джозефе Уильямсе.

Что касается лучшего бомбардира, то таковым является Джош Мадженнис с 4 голами в Чемпионшипе и 3 мячами в Кубке Англии.

Прогноз

Фаворитом матча считают «Бристоль» — 1,51 против 7,00. В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались и во всех случаях хозяева остались непобежденными.

12 января на своем поле «Бристоль» обыграл соперника со счетом 2:1, а в начале сезона на выезде коллективы расписали результативную ничью 2:2.

Мы полагаем, что и в этот раз общий тотал матча будет больше 2,5. При этом хозяева не проиграют, поскольку на данный момент выглядят намного увереннее своего оппонента. Этот исход оценивается коэффициентом 2,31. 0