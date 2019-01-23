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    Создаст ли «Севилья» проблемы «Барселоне»?

    «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 23 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Севилья Барселона
    Прогноз на «Севилья» — «Барселона»
    «Севилья» прошла «Атлетик» в 1/8 финала Кубка Испании
    В среду, 23 января, «Севилья» будет принимать на своем поле «Барселону» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Барселона».
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    «Севилья»

    «Севилья» закрыла прошлый год выездной ничьей со счетом 1:1 с «Леганесом», уйдя от поражения, а начала новый — домашней ничьей 1:1 с «Атлетико». Затем команду Пабло Мачина ждали сразу три матча с «Атлетиком» подряд, два из которых закончились поражениями.

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «рохибланкос» одержали выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграли «Атлетику» сначала в выездном матче Ла лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1).

    После первого круга андалузцы с 33 очками шли на 3-м месте Примеры, обгоняя «Реал» по дополнительным показателям. Но в 20-м туре команда потерпела поражение от «Сливочных» со счетом 0:2 в гостевом матче и опустилась на четвертую строчку.

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    «Барселона»

    «Барселона» начала декабрь домашней победой над «Вильярреалом» (2:0) в Примере, после чего в рамках Кубка разгромила на своем поле «Культораль» (4:1). В каталонском дерби на выезде «блауграна» разгромила «Эспаньол» (4:0), после чего в рамках Лиги чемпионов упустила победу над лондонским «Тоттенхэмом» (1:1).

    Два последних матча перед новым годом каталонский клуб выиграл, разгромив на выезде «Леванте» (5:0) и дома победив «Сельту» (2:0). 2019 год начался с непростой выездной победы над «Хетафе» (2:1), после чего случилось поражение от «Леванте» (1:2) в первой игре 1/8 финала Кубка Испании.

    Тем не менее, к грядущему поединку команда подходит с трехматчевой победной серией с разницей мячей 9-1. Благодаря этим результатам клуб вышел в четвертьфинал кубка страны и закрепился на вершине Примеры с отрывом в пять очков.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют в первом тайме за 3,75. 0

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    Прогноз на «Севилья» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В среду, 23 января, «Севилья» будет принимать на своем поле «Барселону» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск.
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