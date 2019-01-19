«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 19 января 2019 года

«Боруссия» лидирует в Бундеслиге с отрывом в шесть очков

«Боруссия» лидирует в Бундеслиге с отрывом в шесть очков Eurosport

В субботу, 19 января, в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать на своем поле дортмундскую «Боруссию». Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.

«РБ Лейпциг»

Футболисты Ральфа Рангника после 17 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко и на три балла опережают пятый «Вольфсбург».

В период с начала ноября до середины декабря «Быки» немного сбавили обороты, одержав только две победы в последних семи матчах во всех турнирах. Но вовремя подвернулся «Майнц», который был разбит на своем поле со счетом 4:1 в рамках Бундеслиги.

После этого «Лейпциг» едва не сдержал на выезде «Баварию» (0:1), пропустив лишь на 83-й минуте. А закончил клуб 2018-й год и первый круг чемпионата Германии победой над «Вердером» (3:2) в домашних стенах.

«Боруссия»

После 17-ти туров Бундеслиги «Боруссия» лидирует в турнирной таблице с 42 очками, что на шесть баллов больше, нежели у ближайшего конкурента. В декабре «Шмели» выдали серию из четырех побед, обыграв на воем поле «Фрайбург» (2:0) и победив на выезде в рурском дерби «Шальке» (2:1) в рамках Бундеслиги.

Затем в гостевом матче Лиги чемпионов дортмундцы переиграли «Монако» (2:0), а вернувшись домой, одолели «Вердер» в Бундеслиге со счетом 2:1. Но в предпоследнем туре команда проиграла в гостях дюссельдорфской «Фортуне» (1:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

И все же, 2018 год подопечные Люсьена Фавра завершили на мажорной ноте, не дрогнув в битве против одного из своих ближайших преследователей и тезок из Гладбаха (2:1). Судя по двум победам в товарищеских встречах по ходу подготовки ко второй части сезона, коллектив по-прежнему находится в хорошей форме.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0