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    Начнет ли Слуцкий второй круг Эредивизии победой?

    «Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз и ставки на матч чемпионата Голландии 18 января 2019 года

    УЕФА
    Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор»
    Леонид Слуцкий
    В пятницу, 18 января, в 18 туре голландской Эредивизии арнемский «Витесс» на своем поле примет «Эксельсиор» из Роттердама. Поединок начнется — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор».
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    «Витесс»

    Команда Леонида Слуцкого закончила первый круг Эредивизии на пятой строке в турнирной таблице. В 17 поединках чемпионата «Витесс» набрал 26 очков, но отстает от третьего «Фейеноорда» аж на 10 баллов.

    За последние шесть матчей в голландском первенстве «желто-черные» одержали три победы, два матча свели вничью и одну встречу проиграли. Также в этот период они одержали победу и в Кубке страны.

    Заканчивали первый круг Эредивизии они выездной ничьей с «Де Графсхапом» (2:2), сумев по ходу матча два раза отыграться.

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    Заполняя паузу в чемпионате «Витесс» провел две контрольные игры. 6 января клуб из Арнема проиграл немецкому «Вольфсбургу» со счетом 0:3, а 11 числа переиграли шотландский «Ливингстон» — 3:2.

    «Эксельсиор»

    «Эксельсиор» после первого круга в высшем свете голландского первенства расположился на 14 позиции в турнирной таблице, заработав в 17 играх 16 очков, опережая зону переходных матчей всего лишь на один балл.

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    На данный моменту у подопечных Адри Полдерварта 4-матчевая безвыигрышная серия в Эредивизии, в которой они три встречи проиграли и одну свели вничью.

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    • Началась эта серия с ничейного результата с «Утрехтом» (3:3) дома, а потом уступили в трех встречах кряду — ПСВ (0:6) и АЗ (1:2) на выезде и «Хераклесу» (0:3) на своей территории.

    В первом круге клуб из Роттердама нанес поражение «Витессу» на своем поле со счетом 2:0. А в прошлом розыгрыше Эредивизии команды обменялись выездными победами (1:2 и 3:0).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.29.

    На победу гостей дают — 9.30, ничья оценена — в 5.90.

    «Витесс», который ведет борьбу за место в еврокубковой зоне, обязан на своем стадионе обыгрывать одного из аутсайдеров первенства. Прогнозируем, что он это сможет сделать с разницей в несколько мячей. 0

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    Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В пятницу, 18 января, в 18 туре голландской Эредивизии арнемский «Витесс» на своем поле примет «Эксельсиор» из Роттердама. Поединок начнется — в 22:00 по московскому времени.
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