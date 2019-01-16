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    «Генгам» — «Ренн». Прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции 16 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Генгам Ренн
    Прогноз на «Генгам» — «Ренн»
    Защитники «Ренна» довольны игрой
    В 18 туре Лиги 1 встретятся «Генгам» и «Ренн». Команды сыграют на стадионе «Стад дю Рудуру». Начало поединка в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Генгам» — «Ренн».
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    «Генгам»

    «Генгам» абсолютный аутсайдер в турнирной таблице Лиги 1. Команда располагается на 20 месте с 11 очками. Отставание от 17-й команды чемпионата составляет 7 баллов, а в последнее время «фермеры» не играют в стабильный футбол.

    Все прогнозы на Лигу 1

    По результатам 6 последних матчей клуб находится на последнем месте, поскольку набрано всего 4 очка. За этот период у хозяев было 4 поражения, одна победа и одна ничья. В прошлый раз коллектив минимально уступил «Сент-Этьену» дома (0:1).

    В Лиге 1 «Генгам» не выиграл ни одного домашнего матча, при этом уступил в 6 из 9 встреч нынешнего сезона. Перед приездом «Ренна» на «Стад дю Рудуру» приезжал также «Амьен» и выиграл со счетом 1:2. Таким образом, у «Генгама» уже два домашних поражения подряд.

    В лазарете Икоко, Петрич и Бенезе. Последний — один из лучших в команде, но возможно врачи сумеют поставить на ноги этого футболиста.

    «Ренн»

    «Ренн» заметно прибавил в последнее время. Команда находится на 7 месте и всего на 4 очка отстает от «Сент-Этьена», который пребывает в зоне Лиги Европы.

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    После 6 матчей в чемпионате «красно-черные» имеют 13 пунктов. За этот период времени у команды было всего одно поражение. Это была последняя неудача перед 4-матчевой победной серией, которую пока никто не прервал.

    В прошлый раз подопечные Жульена выиграли на выезде у «Нанта» со счетом 0:1. В чужих стенах гости выступают не менее уверенно. В 6 матчах 4 победы и две ничьи. «Ренн» отобрал очки у «Лиона» (0:2) и сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).

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    Прогноз

    Последние результаты команд могут рассказать о них все. Хоть и с небольшим перевесом, но «Ренн» является фаворитом — 2,50 против 3,08. После таких уверенных выездных матчей в большей мере хочется отдать предпочтение именно гостям.

    За 6 последних очных встреч преимущество на стороне хозяев, но все это в прошлом и сейчас обе команды показывают совершенно другой футбол. Мы прогнозируем, что «Ренн» прервет 3-матчевую безвыигрышную серию противостояний с «Генгамом» победой. 0

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    Прогноз на «Генгам» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. В 18 туре Лиги 1 встретятся «Генгам» и «Ренн». Команды сыграют на стадионе «Стад дю Рудуру». Начало поединка в 21:00 по московскому времени.
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