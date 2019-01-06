«Андрезье» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции 6 января 2019 года

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Марсель» на выезде сыграет против «Андрезьё». Встреча пройдет на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене 6 января в 16.15 мск. Прогноз на «Андрезье» — «Марсель».

«Андрезьё»

«Андрезьё» представляет Национальную лигу 2 Франции или, другими словами, четвертый по силе дивизион в стране. По итогам 14-ти матчей в группе B команда занимает шестое место из 16-ти с отставанием в шесть очков от лидера.

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В предыдущих 13-ти поединках во всех турнирах подопечные Жана Кабезаса потерпели только два поражения. К грядущему поединку они подходят с серией из трех побед кряду.

Ранее коллектив уже преодолел сразу две стадии Кубка Франции. Сперва ему удалось одолеть на своем поле «Луан-Кизо» (1:0), после чего на выезде был обыгран «Аннеси-ле-Вьё» (3:1).

«Марсель»

Скромному клубу на сей раз придется противостоять одному из грандов местного футбола «Марселю». По итогам 17-ти поединков в элитной Лиге 1 провансальцы занимают ту же шестую строчку с отставанием от лидера в 20 баллов.

Подопечные Руди Гарсии переживают не лучшие времена, не выигрывая с 25 ноября 2018 года. Тогда командой на выезде был повержен «Амьен» (3:1).

Тем самым коллектив не знает побед уже шесть матчей во всех турнирах. И только в прошлом поединке 22 декабря против «Анже» (1:1) ему удалось покончить с серией из трех поражений.

Прогноз

Букмекеры безусловно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех хозяев поля оценивается в 21,00, а ничья — в 8,95.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3-х за 2,16. 0