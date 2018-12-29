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    Прервет ли «Рома» свою неудачную выездную серию в чемпионате Италии?

    «Парма» — «Рома». Прогноз на матч 19 тура итальянской Серии А 29 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Парма Рома
    Прогноз на «Парма» — «Рома»
    Заниоло стал автором красивейшего гола в ворота «Сассуоло» в прошлом туре
    29 декабря на стадионе «Эннио Тардини» встретятся «Парма» и Рома«. Поединок состоится в рамках 19 тура итальянской Серии А. Начало матча в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Рома».
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    «Парма»

    «Парма» располагается на 9 позиции в турнирной таблице Серии А. В активе команды 25 очков. Такое же количество баллов у «Фиорентины», «Аталанты» и «Сассуоло». В случае поражения любой из этих клубов может потеснить «желто-синих» с их места.

    Недавно «Парме» удалось прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию выездной победой над «Фиорентиной». Вероятно, что набранные 3 очка прибавили немного оптимизма футболистам Д’Аверсы.

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    В домашних стенах «Парма» не побеждает уже 2 игры кряду. В обеих последних встречах была зафиксирована ничья и в предыдущем домашнем поединке «пармезанцы» сыграли в нулевую ничью с «Болоньей».

    Стоит отметить, что в 6 из 7 последних игр Серии А с участием «Пармы» забивалось не более трех голов. К слову, у «Ромы» точно такая же ситуация с последними гостевыми поединками и потому есть вероятность, что предстоящая игра будет не слишком богатой на забитые мячи.

    В составе «Пармы» есть футболисты, участие в следующем матче которых находится под вопросом. Речь идет о Димарко, Мунари, Грасси и Ди Гаудио.

    Рома

    За столичным клубом на данный момент закреплена 7 строчка. На счету команды из Рима 27 очков. Любая ошибка может позволить «Парме» обойти «Рому» в турнирной таблице. Недалеко вперед ушли «Милан» и «Сампдория» — 28 и 29 баллов соответственно.

    В прошлом матче «Рома» встречалась с одним из неудобных для себя соперников — «Сассуоло». Несмотря на этот факт, римская команда уверенно разобралась с гостями и обыграла их со счетом 3:1.

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    Предыдущая выездная игра «римлян» проходила в Турине, где они противостояли «Ювентусу». К сожалению, для болельщиков «Ромы», их команда минимально уступила сопернику (1:0).

    В последних 6 играх на выезде удалось победить лишь один раз, при этом без побед «волки» остаются уже пятый поединок кряду.

    В списке травмированных Де Росси и Пеллегрини. Остальные футболисты готовы к игре.

    Прогноз

    Явным фаворитом в предстоящем матче является «Рома». На ее победу установлен коэффициент 1,76, а на победу соперника — 4,60. В последний раз команды встречались 15 февраля 2015 года, и тогда была зафиксирована нулевая ничья.

    Учитывая то, как прошел последний поединок для «Ромы», мы прогнозируем, что в этот раз «римляне» снова возьмут 3 балла и прервут свою неудачную выездную серию. Наш прогноз — победа «Ромы». 0

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    Прогноз на «Парма» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. 29 декабря на стадионе «Эннио Тардини» встретятся «Парма» и Рома«. Поединок состоится в рамках 19 тура итальянской Серии А. Начало матча в 17:00 по московскому времени.
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