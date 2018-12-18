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    «Эсперанс» и «Гвадалахара» определят меньшего неудачника

    «Эсперанс» — «Гвадалахара». Прогноз и ставки на матч Клубного кубка мира ФИФА 18 декабря 2018 года

    ФИФА
    Прогноз на «Эсперанс» — «Гвадалахара»
    «Гвадалахара»
    Во вторник, 18 декабря, в матче за пятое место Клубного кубка мира ФИФА встретятся тунисский «Эсперанс» и мексиканская «Гвадалахара». начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Эсперанс» — «Гвадалахара».
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    «Эсперанс»

    Об этой команде мало известно в Европе, но в Тунисе это настоящие легенды — 28-кратные чемпионы страны, 15-кратные — национального кубка и 3-кратные — суперкубка.

    Кроме того, трижды «кроваво-золотые» становились победителями Лиги чемпионов КАФ — африканского аналога европейского турнира. В последний раз — в этом году. В начале ноября тунниская команда в финале одолела каирский «Аль-Ахли» благодаря голу на выезде — 1:3, 3:0.

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    В четвертьфинале «Эсперанс» встречался с «Аль-Айном» и многие ждали напряженной борьбы, но ничего подобного не произошло. Уже к 60-й минуте команда из ОАЭ забила три мяча и поставила точку.

    На внутренней арене в Лиге 1 лидировать пока тоже не удается, но здесь дело в том, что 1-2 матча у команды по сравнению с конкурентами есть в запасе. «Эсперанс» за 10 туров одержал 7 побед при 2 ничьих и 1 поражении, занимая третью строчку.

    «Гвадалахара»

    В апреле команда сумела выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ — в финале мексиканцы встречались с «Торонто». Команды обменялись победами по 2:1, а в серии пенальти трофей взяла «Гвадалахара» — 4:2.

    С тех пор в стане «козлов» многое изменилось в худшую сторону. Подопечные Хосе Сатурнино Кардосо даже не смогли выйти в плей-офф Апертуры.

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    В предыдущем поединке на турнире «Гвадалахара» встречалась с японской «Касимой» и уступила со счетом 2:3. При этом японцы до последнего вели со счетом 3:1, поэтому о какой-то серьезной интриге речи не шло. Японцы теперь сразятся с мадридским «Реалом».

    Для «Гвадалахары» это дебют в Клубном кубке мира. За последние три года команды из зоны КОНКАКАФ доходили дважды до полуфинала турнира, а один раз вылетели в четвертьфинале. Последнее удалось повторить мексиканцам.

    Прогноз

    Если «Гвадалахара» хотя бы сумела побороться с японцами, то «Эсперанс» уступил своему сопернику вообще без шансов. Считаем, что мексиканцы в нынешней своей форме выглядят получше соперника и смогут победить. Ставим на победу «Гвадалахары» за 2.12. 0

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    Прогноз на «Эсперанс» — «Гвадалахара». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. Во вторник, 18 декабря, в матче за пятое место Клубного кубка мира ФИФА встретятся тунисский «Эсперанс» и мексиканская «Гвадалахара». начало матча — в 16:30 мск.
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