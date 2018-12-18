«Эсперанс» — «Гвадалахара». Прогноз и ставки на матч Клубного кубка мира ФИФА 18 декабря 2018 года

Во вторник, 18 декабря, в матче за пятое место Клубного кубка мира ФИФА встретятся тунисский «Эсперанс» и мексиканская «Гвадалахара». начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Эсперанс» — «Гвадалахара».

«Эсперанс»

Об этой команде мало известно в Европе, но в Тунисе это настоящие легенды — 28-кратные чемпионы страны, 15-кратные — национального кубка и 3-кратные — суперкубка.

Кроме того, трижды «кроваво-золотые» становились победителями Лиги чемпионов КАФ — африканского аналога европейского турнира. В последний раз — в этом году. В начале ноября тунниская команда в финале одолела каирский «Аль-Ахли» благодаря голу на выезде — 1:3, 3:0.

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В четвертьфинале «Эсперанс» встречался с «Аль-Айном» и многие ждали напряженной борьбы, но ничего подобного не произошло. Уже к 60-й минуте команда из ОАЭ забила три мяча и поставила точку.

На внутренней арене в Лиге 1 лидировать пока тоже не удается, но здесь дело в том, что 1-2 матча у команды по сравнению с конкурентами есть в запасе. «Эсперанс» за 10 туров одержал 7 побед при 2 ничьих и 1 поражении, занимая третью строчку.

«Гвадалахара»

В апреле команда сумела выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ — в финале мексиканцы встречались с «Торонто». Команды обменялись победами по 2:1, а в серии пенальти трофей взяла «Гвадалахара» — 4:2.

С тех пор в стане «козлов» многое изменилось в худшую сторону. Подопечные Хосе Сатурнино Кардосо даже не смогли выйти в плей-офф Апертуры.

В предыдущем поединке на турнире «Гвадалахара» встречалась с японской «Касимой» и уступила со счетом 2:3. При этом японцы до последнего вели со счетом 3:1, поэтому о какой-то серьезной интриге речи не шло. Японцы теперь сразятся с мадридским «Реалом».

Для «Гвадалахары» это дебют в Клубном кубке мира. За последние три года команды из зоны КОНКАКАФ доходили дважды до полуфинала турнира, а один раз вылетели в четвертьфинале. Последнее удалось повторить мексиканцам.

Прогноз

Если «Гвадалахара» хотя бы сумела побороться с японцами, то «Эсперанс» уступил своему сопернику вообще без шансов. Считаем, что мексиканцы в нынешней своей форме выглядят получше соперника и смогут победить. Ставим на победу «Гвадалахары» за 2.12. 0