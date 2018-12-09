«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч 16 тура английской Премьер-лиги 9 декабря 2018 года

В последнем матче 16 тура английской Премьер-лиги встретятся команды «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». Поединок состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон».

«Ньюкасл»

На сегодняшний день во внутреннем первенстве «сороки» занимают 14 место и имеют в своем активе 13 пунктов. В целом подопечные Бенитеса пока что не могут показать именно тот футбол, который от них ждет тренер.

В последних шести матчах АПЛ «Ньюкасл» заработал 11 баллов. В предыдущей встрече хозяева встречались с «Эвертоном» (1-1) и сумели увезти одно очко. Что касается домашних матчей, то здесь ситуация хуже, поскольку «черно-белые» смогли победить только в двух из четырех игр, при этом в остальных случаях были поражения.

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Последняя домашняя игра для «сорок» обернулась катастрофой, ведь на своем поле они позорно уступили «молотобойцам» со счетом 0-3.

Нужно отметить, что в 5 из 6 последних матчей АПЛ команда Бенитеса пропускает не более одного гола, но при этом уже 4 поединка кряду его подопечные не могут сохранить ворота «сухими». Кроме того, в домашних стенах «Ньюкаслу» забивают в 5 из 6 последних встреч.

В списке травмированных числится Лежен. Под вопросом участие таких футболистов как Кенеди, Даммет, Дарлоу, Стерри и Хэйден. Шер будет отсутствовать из-за перебора желтых карточек.

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся на две строчки выше с 19 очками. Команда Эспириту Санто в этом сезоне уже доказала, что умеет удивлять, сыграв дома вничью с «Арсеналом» и выиграв у «аристократов» в последней игре АПЛ со счетом 2-1.

В последних шести поединках «Вулверхэмптон» набрал лишь 4 очка, при этом на выезде за такое же количество матчей подопечные Санто заработали на 4 пункта больше. В гостевых поединках «волки» не могут выиграть уже третью игру подряд.

В последних шести встречах в английском первенстве «Вулверхэмптон» регулярно пропускает голы в свои ворота, однако в пяти из них гости позволили огорчить своего вратаря лишь один раз.

В лазарете клуба находится Кастро. Больше травмированных или дисквалифицированных нет.

Прогноз

И та, и другая команда часто пропускает в свои ворота. Вероятно, что в предстоящем матче сумеют забить оба участника поединка. Букмекеры оценивают этот исход коэффициентом 1,96.

Учитывая последнее разгромное поражение от «Вест Хэма» на домашнем поле, можно предположить, что «сороки» попытаются приложить максимум усилий, чтобы добыть три очка и поднять себя в глазах родных болельщиков. К тому же, победить «волков» «сорокам» удалось в последних двух очных играх.

Рекомендуемая ставка — «Ньюкасл» Фора 0 с коэффициентом 1,98. 0