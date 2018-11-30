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    Выберется ли «Фортуна» из зоны вылета?

    «Фортуна» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 30 ноября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Фортуна Майнц
    Прогноз на «Фортуна» — «Майнц»
    В прошлом туре «Фортуна» сенсационно отобрала очки у «Баварии»
    В пятницу, 30 ноября, в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» из Дюссельдорфа будет принимать на своем поле «Майнц». Начало матча — в 22:30 по мск. Прогноз на «Фортуна» — «Майнц».
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    «Фортуна»

    Футболисты Фридхельма Функеля занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды в 12-ти матчах девять очков, что в одном балле от спасительной 15-й строчки.

    В 11-м туре Бундеслиги клуб разгромил на родной арене «Герту» со счетом 4:1, и тем самым они прервал 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Последние шесть из них дюссельдорфцы проиграли, забив за этот период всего лишь два гола.

    Успех на берлинским коллективом, судя по всему, придал «Фортуне» уверенности, ведь иначе не объяснить сенсационную ничью в Мюнхене против «Баварии» (3:3) в предыдущем туре. Гости проигрывали 1:3 к 77-й минуте, но в итоге вырвали один балл в добавленное время.

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    «Майнц»

    «Майнц» — это твердый середняк чемпионата Германии нынешнего сезона. Поэтому ее результаты подтверждают статус коллектива — победы у него чередуются с ничьими и поражениями, при этом последних больше всего — пять.

    Впрочем, побед и ничьих тоже вполне достаточно, чтобы не скатываться вниз к зоне вылета. Благодаря четырем выигрышам и трех ничьим подопечные Сандро Шварца на 10-м месте в пяти баллах от 17-й строчки, которая дает безрадостный билет во второй дивизион.

    Ситуация могла быть лучшей для команды, которая до последнего тура выиграла в Бундеслиге два матча кряду, но в предыдущем поединке первенства потерпела поражение. Впрочем, с учетом того, что соперником «Карнавальщиков» была лидирующая «Боруссия» Дортмунд, а неудача выразилась в достойном результате 1:2, то, вероятно, коллектив сохраняет хорошую игровую форму.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что каждая команда выполнит больше одного углового в каждом тайме за 4,00. 0

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    Прогноз на «Фортуна» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В пятницу, 30 ноября, в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» из Дюссельдорфа будет принимать на своем поле «Майнц». Начало матча — в 22:30 по мск.
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