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    «Наполи» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч 13-го тура итальянского первенства по футболу 25 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Наполи Кьево
    Прогноз на «Наполи» — «Кьево»
    Карло Анчелотти
    В 13-м туре чемпионата Италии по футболу «Наполи» примет «Кьево». Игра состоится 25 ноября на «Сан-Паоло» и начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Кьево».
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    «Наполи»

    Как «Ювентус» уже заслужил народное звание «вечного чемпиона Италии», так и «Наполи» заслужил корону «вечно второй команды».

    После 12-ти туров в распоряжении команды Карло Анчелотти 28 очков (до «Юве» еще шесть), а разница по голам — 26 забитых, 13 пропущенных.

    Собственно после поражения от «Старой Синьоры» в Турине (1:3) неаполитанцы больше не проигрывали. Единственная потеря очков случилась против «Ромы» в конце октября (1:1).

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    • Но и считать это полноценным упущением нельзя — «партенопейцы» проигрывали и вытащили одно очко только на 90-й минуте.

    «Кьево»

    «Летающие ослы» таким трудом, потом и кровью добыли себе три очка через ничейные результаты с «Эмполи», «Ромой» и «Болоньей», а Федерация футбола Италии взяла и в один миг сняла с них все «нажитое непосильным трудом».

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    Теперь у «Кьево» зияет нуль в графе «набранные очки», и до того же «Фрозиноне» пилить еще семь зачетных пунктов.

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    А у команды Доменико Ди Карло и так была серия из семи поражений подряд. В последнем туре могла быть первая победа, но полтайма времени не хватило, чтобы дотерпеть в матче против «Болоньи» (2:2). Да и смысл — Федерация все равно неумолима…

    Прогноз

    Результативность неаполитанцев в последних матчах скакала — от малой до сумасшедшей. Но «несерьезным» клубам «Наполи» стабильно забивал как минимум дважды, в ворота «Эмполи», например, вообще занес пять мячей.

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    • При этом 6 голов из 9-ти, забитых в первых таймах, команда Анчелотти «засунула» в первые 15 минут каждого матча. А в отрезок 76-90 мин вообще забила целых 8 мячей!

    Предлагаем поставить на эти промежутки — «Первый гол до 22-й минуты» за 1,88 и «Наполи забьет с 76-й по 90-ю минуты» за 1,72. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «Кьево». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В 13-м туре чемпионата Италии по футболу «Наполи» примет «Кьево». Игра состоится 25 ноября на «Сан-Паоло» и начнется в 17:00 мск.
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