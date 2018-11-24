«Удинезе» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в 13-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Рома». Матч, который пройдет на «Дача Арена», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Рома».

«Удинезе»

Текущее положение дел не может радовать «Удинезе». После 12-ти туров команда всего лишь по разнице мячей оказалась выше, чем «Эмполи» из зоны вылета.

А впереди у «Зебр» все сливки итальянского футбола: грядущий соперник, «Интер», добавят жару и «Сассуоло» с «Аталантой». Но и без такой нагрузки фриульцы не могут выиграть уже семь матчей подряд.

Такая ситуация заставила руководство «бьянконери» расстаться с Хулио Веласкесом на посту наставника коллектива. Его преемником стал Давиде Никола, для которого поединок против римлян будет первым во главе удинцев.

«Рома»

До гостевой игры против ЦСКА в Лиге чемпионов «Рома» не могла победить в трех предыдущих матчах чемпионата Италии. Если в 10-м туре ничья на выезде с «Наполи» (1:1) считалась приемлемым результатом, то поражение от СПАЛа на своем поле со счетом 0:2 вызвало неприятное удивление.

Далее последовала «нейтральная» ничья с «Фиорентиной» на выезде — 1:1. Однако успех в Москве (2:1), судя по всему, вселил «Волкам» уверенность в своих силах после двух неоднозначных поединков.

Календарь и таблица Серии А

В предыдущем, 12-м туре Серии А, подопечные Эусебио Ди Франческо разгромили на своем поле «Сампдорию» (4:1) и несколько поправились свои дела на внутренней арене. Сейчас команда занимает шестое место в трех очках от зоны Лиги чемпионов и думает не только о грядущей игре, но и приеме «Реала» в ЛЧ.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0