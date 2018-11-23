ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина Александер Чеферин и Андреа АньеллиСуперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет? Игроки сборной НидерландовЛига наций. Кто куда и что дальше?
  • 10:01
    • «Енисею» разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже в виде исключения
  • 09:39
    • «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио», четвертое подряд поражение «Голден Стэйт»
  • 07:56
    • Агент: Если Влашич не вернется в «Эвертон», то его продадут за большие деньги
  • 23:10
    • Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
  • 22:43
    • Агент Фернандеша рассказал, почему игрок судится с «Локомотивом» в CAS
  • 22:19
    • «Химки» победили «Будучность» в Евролиге
  • 19:35
    • Мосгорсуд разрешил уличенному в допинге Зубкову оставить себе медали Сочи-2014
    Все новости спорта

    «Лион» побережет силы пред Лигой чемпионов

    «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 ноября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Лион Сент-Этьен
    Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В стартовом поединке 14 тура французской Лиги 1 «Лион» 23 ноября сразится на своем поле с «Сент-Этьеном». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Лион»

    «Ткачи» перед 14 игровым днем в чемпионате Франции расположились на четвертой строке в турнирной таблице, набрав в 13 поединках 24 очка и отстают от топ-3 на один пункт. Своего предстоящего оппонента, который находится позицией ниже, они опережают на один балл.

    С учетом всех турниров у «аристократов» 6-матчевая беспроигрышная серия. В Лиге 1 они в этот период провели четыре игры, где добились трех побед при одной ничьей.

    Были обыграны дома «Ним» (2:0), а также на выезде «Анжер» (2:1) и «Генгам» (4:2). Еще была ничья на своем поле с «Бордо» со счетом 1:1.

  • Кошмарный год сборной Германии
  • Команда Йоахима Лева провалилась на ЧМ-2018, после чего не смогла реабилитироваться в Лиге наций
  • 20/11/2018

    • Семь домашних матчей в этом розыгрыше французского первенства принесли «львам» четыре победы, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 12:5.

    В лазарете команды находятся защитник Лео Дюбуа, а также нападающие Амин Гуири и Набиль Фекир.

    «Сент-Этьен»

    «Зеленые» только на один балл отстают от «Лиона» и находятся строкой ниже (пятая позиция). От топ-3 их отделяет два очка.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Подопечные Жана-Луи Гассе в матчах Лиги 1 не знают горечи поражений уже четыре игры подряд. И всего лишь в этом чемпионате они проигрывали только два раза (одно поражение от ПСЖ).

    В 4-матчевой беспроигрышной серии «Сент-Этьен» сначала сыграл два раза вничью с одинаковым результатом 1:1 (с «Ренном» дома и «Нимом» в гостях). В заключительных двух домашних поединках были повержены «Анжер» (4:3) и «Реймс» (2:0).

  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
  • Реакция прессы на матч Германия — Нидерланды
  • 20/11/2018

    • Гостевые встречи этого розыгрыша Лиги 1 принесли «зеленым» только одну победу при трех ничейных результатах и двух поражениях, разница мячей — 6:11.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В минувшем сезоне «Лион» на своем поле сыграл с «Сент-Этьеном» вничью со счетом 1:1, а в гостях разгромил противника — 5:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 1.65, победа «Сент-Этьена» — 5.55, ничья — 4.45.

    После этого поединка «ткачей» ждет тяжелая игра в Лиге чемпионов против «МанСити». Предполагаем, что гости поберегут силы перед ответственным поединком на евроарене и не смогут удержать свои ворота на замке, но и сами тоже забьют. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Завтра в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Завтра в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
    • 01:32 18/11/2018     Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александер Чеферин и Андреа Аньелли
  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
    • Вчера в 19:03
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В стартовом поединке 14 тура французской Лиги 1 «Лион» 23 ноября сразится на своем поле с «Сент-Этьеном». Начало матча — в 23:00 мск.
    Тоже интересно
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября Вчера в 23:070
  • 10:57
    • Гвардиола: Я хотел бы поработать тренером национальной команды
  • 10:44
    • Смоллинг требует от «МЮ» увеличение зарплаты
  • 10:30
    • В немецкой Бундеслиге отменят матчи в понедельник
    Швеция — Россия Футбол На последний матч года сборной России не хватило силРеакция прессы на поражение сборной России против Швеции в матче Лиги наций Вчера в 09:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Сочи» не остановит ЦСКА
  • 7.12
    •
  • 10:15
    • ПСЖ предложил «Аяксу» 80 миллионов за полузащитника
  • 00:59
    • Итудис: Нам есть над чем работать, нужно улучшать свои действия
  • 00:44
    • УНИКС выиграл четвертый матч Евролиги подряд
    Ван Дейк стал главным героем матча Футбол Нидерланды щелкнули по носу Германию и ФранциюРеакция прессы на матч Германия — Нидерланды 20/11/2018 в 18:530
  • 19:12
    • Российские баскетболистки пробились на Евробаскет-2019
  • 18:46
    • Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ
  • 18:33
    • РФС хочет наказывать клубы матчами без зрителей за использование фанатами пиротехники
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие