«Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 ноября 2018 года

В стартовом поединке 14 тура французской Лиги 1 «Лион» 23 ноября сразится на своем поле с «Сент-Этьеном». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен».

«Лион»

«Ткачи» перед 14 игровым днем в чемпионате Франции расположились на четвертой строке в турнирной таблице, набрав в 13 поединках 24 очка и отстают от топ-3 на один пункт. Своего предстоящего оппонента, который находится позицией ниже, они опережают на один балл.

С учетом всех турниров у «аристократов» 6-матчевая беспроигрышная серия. В Лиге 1 они в этот период провели четыре игры, где добились трех побед при одной ничьей.

Были обыграны дома «Ним» (2:0), а также на выезде «Анжер» (2:1) и «Генгам» (4:2). Еще была ничья на своем поле с «Бордо» со счетом 1:1.

Семь домашних матчей в этом розыгрыше французского первенства принесли «львам» четыре победы, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 12:5.

В лазарете команды находятся защитник Лео Дюбуа, а также нападающие Амин Гуири и Набиль Фекир.

«Сент-Этьен»

«Зеленые» только на один балл отстают от «Лиона» и находятся строкой ниже (пятая позиция). От топ-3 их отделяет два очка.

Подопечные Жана-Луи Гассе в матчах Лиги 1 не знают горечи поражений уже четыре игры подряд. И всего лишь в этом чемпионате они проигрывали только два раза (одно поражение от ПСЖ).

В 4-матчевой беспроигрышной серии «Сент-Этьен» сначала сыграл два раза вничью с одинаковым результатом 1:1 (с «Ренном» дома и «Нимом» в гостях). В заключительных двух домашних поединках были повержены «Анжер» (4:3) и «Реймс» (2:0).

Гостевые встречи этого розыгрыша Лиги 1 принесли «зеленым» только одну победу при трех ничейных результатах и двух поражениях, разница мячей — 6:11.

Календарь и таблица Лиги 1

В минувшем сезоне «Лион» на своем поле сыграл с «Сент-Этьеном» вничью со счетом 1:1, а в гостях разгромил противника — 5:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 1.65, победа «Сент-Этьена» — 5.55, ничья — 4.45.

После этого поединка «ткачей» ждет тяжелая игра в Лиге чемпионов против «МанСити». Предполагаем, что гости поберегут силы перед ответственным поединком на евроарене и не смогут удержать свои ворота на замке, но и сами тоже забьют. 0