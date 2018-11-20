Турция — Украина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

Сборные Турции и Украины проведут контрольный матч в Анталье. Встреча пройдет 20 ноября. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на Турция — Украина.

Сборная Турции

Сборная Турции, которая была соперником сборной России по Лиге наций, выступление в новом турнире УЕФА провалила.

Подопечные Мирчи Луческу в четырех матчах набрали 3 очка и не сумели сохранить прописку в Дивизионе В. Турецкая сборная дважды проиграла России (1:2 и 0:2) и только на выезде смогла обыграть Швецию (3:2), тогда как дома потерпела поражение со счетом 0:1. Именно в этом матче, который состоялся 17 ноября, решалось, кто останется в Дивизионе В.

Осенью Турция также провела один товарищеский матч, сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной — 0:0.

Стоит отметить, что после победы над Швецией в сентябре турецкая сборная уходила с поля без забитых голов в трех матчах подряд.

Сборная Украины

Сборная Украины на прошлой неделе прервала свою девятиматчевую серию без поражений, которая началась еще в прошлом году и насчитывала шесть побед и три ничьи.

В ничего не значащем для украинцев матче Лиги наций они с разгромным счетом уступили Словакии — 1:4. Тренерский штаб «желто-синих» во главе с Андреем Шевченко решил провести эксперимент и сыграть в три защитника, что не привело ни к чему хорошему. Кроме того, украинцы играли без ряда своих лидеров.

Первое место в одной группе со Словакией и Чехией Украина завоевала еще до этого матча. В предыдущих поединках украинцы набрали максимум очков, дважды обыграв чехов (2:1 и 1:0), а также словаков на своем поле (1:0).

Осенью украинская сборная также провела товарищеский матч против Италии и сумела сыграть вничью — 1:1.

Прогноз

На победу турецкой сборной букмекеры дают коэффициент 2,21, на ничью — 3,24, а на успех украинцев — 3,46.

Турция и Украина в предыдущий раз пересекались в отборе на ЧМ-2018. Матч первого круга в Турции завершился вничью — 2:2, а в Украине, когда турецкой сборной руководил уже Луческу, выиграли хозяева — 2:0.

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В этой встрече Шевченко продолжит экспериментировать и проверять в деле новичков сборной или игроков, которые реже выходят на поле. Луческу, который в последнее время заметно омолодил состав, также вряд ли откажется от возможности попробовать новые сочетания игроков.

Наш прогноз на матч — Турция не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,65. 0