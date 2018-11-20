ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вегаса»НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача Каменева Милан Шкриниар18 игроков для топ-клубов АПЛ Алина ЗагитоваГран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
  • 09:17
    • Щенников прибыл в расположение сборной России
  • 09:04
    • Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 08:51
    • СМИ: Главный тренер «Енисея» задержан пьяным за рулем
  • 08:11
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, Леброн набрал 51 очко в Майами
  • 01:24
    • Дзюба: Я в сборной, я здоров и готов играть
  • 01:08
    • Испания в товарищеском матче одолела Боснию
  • 23:21
    • «Ювентус» нацелился на хавбека «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Возьмет ли Луческу реванш у Шевченко?

    Турция — Украина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Украины Футбол Украины Сборная Турции
    Прогноз на Турция — Украина
    Мирча Луческу
    Сборные Турции и Украины проведут контрольный матч в Анталье. Встреча пройдет 20 ноября. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на Турция — Украина.
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Турции

    Сборная Турции, которая была соперником сборной России по Лиге наций, выступление в новом турнире УЕФА провалила.

    Подопечные Мирчи Луческу в четырех матчах набрали 3 очка и не сумели сохранить прописку в Дивизионе В. Турецкая сборная дважды проиграла России (1:2 и 0:2) и только на выезде смогла обыграть Швецию (3:2), тогда как дома потерпела поражение со счетом 0:1. Именно в этом матче, который состоялся 17 ноября, решалось, кто останется в Дивизионе В.

    Осенью Турция также провела один товарищеский матч, сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной — 0:0.

    Стоит отметить, что после победы над Швецией в сентябре турецкая сборная уходила с поля без забитых голов в трех матчах подряд.

    Сборная Украины

    Сборная Украины на прошлой неделе прервала свою девятиматчевую серию без поражений, которая началась еще в прошлом году и насчитывала шесть побед и три ничьи.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В ничего не значащем для украинцев матче Лиги наций они с разгромным счетом уступили Словакии — 1:4. Тренерский штаб «желто-синих» во главе с Андреем Шевченко решил провести эксперимент и сыграть в три защитника, что не привело ни к чему хорошему. Кроме того, украинцы играли без ряда своих лидеров.

    Первое место в одной группе со Словакией и Чехией Украина завоевала еще до этого матча. В предыдущих поединках украинцы набрали максимум очков, дважды обыграв чехов (2:1 и 1:0), а также словаков на своем поле (1:0).

    Осенью украинская сборная также провела товарищеский матч против Италии и сумела сыграть вничью — 1:1.

    Прогноз

    На победу турецкой сборной букмекеры дают коэффициент 2,21, на ничью — 3,24, а на успех украинцев — 3,46.

    Турция и Украина в предыдущий раз пересекались в отборе на ЧМ-2018. Матч первого круга в Турции завершился вничью — 2:2, а в Украине, когда турецкой сборной руководил уже Луческу, выиграли хозяева — 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    В этой встрече Шевченко продолжит экспериментировать и проверять в деле новичков сборной или игроков, которые реже выходят на поле. Луческу, который в последнее время заметно омолодил состав, также вряд ли откажется от возможности попробовать новые сочетания игроков.

    Наш прогноз на матч — Турция не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Грузия — Казахстан
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Сегодня в 22:45
    •  5.12
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Завтра в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бразилия — Камерун
  • Завтра в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Косово — АЗербайджан
  • Завтра в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Завтра в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Израиль
  • Завтра в 22:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Германия — Россия
  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
    • 10:49 16/11/2018     Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
    • Вчера в 01:32     Милан Шкриниар
  • 18 игроков для топ-клубов АПЛ
    • Вчера в 19:18
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на Турция — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. Сборные Турции и Украины проведут контрольный матч в Анталье. Встреча пройдет 20 ноября. Начало — в 20:30 мск.
    Тоже интересно
    СКА — «Металлург» Мг Хоккей КХЛ. «Салават» выиграл у «Барыса», СКА одолел «Магнитку»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 ноября Вчера в 19:410
  • 22:58
    • Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP
  • 11:01
    • Дзюба рад видеть Ари в сборной России
  • 10:48
    • Акинфеев пока не думает о тренерской работе
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 09:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 10:35
    • В ГИБДД подтвердили задержание Аленичева
  • 10:22
    • Бекао планирует надолго остаться в ЦСКА
  • 01:52
    • Джокович назвал заслуженной победу Зверева на итоговом турнире ATP
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция Вчера в 01:320
  • 22:42
    • «Реал» заинтересован в трансфере Кавани
  • 21:18
    • Брайан и Сок выиграли Итоговый турнир ATP
  • 19:22
    • СКА в Петербурге одолел «Магнитку»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие