Португалия — Польша. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций УЕФА 20 ноября 2018 года

Португалия
В поединке против Италии в прошлом туре Фернанду Сантуш решил сохранить синицу в руках и правильно сделал. Все-такие его команда лидировала в группе и имела отрыв в два очка перед последним решающим матчем.
Так зачем рисковать? Вот он и не стал. В миланском матче сборная Португалии сыграла, мягко говоря, экономно: всего одно попадание в створ, 34% владения мячом и три подачи с углового флажка.
На то, что такая невзрачная игра была задумана, указывают две предыдущие выездные встречи (Польша, Шотландия), в каждой из которых «селесао» забили по три гола.
Польша
Последний официальный матч сборная Польши проиграла Италии. Проиграла минимально и на последних минутах (0:1; на 92-й).
Одна драма, одни эмоции. Потому что та игра окончательно погубила шансы «белых орлов» на сохранение прописки в элите.
Сейчас разрыв очков слишком велик — отставание от второй Италии уже четыре зачетных пункта. Как результат, подопечные Ежи Бженчека подходят к этой игре в статусе официально вылетевшей команды.
Прогноз
Польше терять нечего, Португалии тоже ничего не нужно. Финальная часть дивизиона А пройдет на родной земле европейских бразильцев — в Порту и Гимарайнше.
Среди потерь можем отметить только защитника поляков Камила Глика, который накануне травмировался. Прогнозируем эксперименты с обоих сторон.
Ждем, что при таких условиях как минимум два гола команды должны родить. Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. 0