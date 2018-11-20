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    В Гимарайнше будут обоюдные эксперименты

    Португалия — Польша. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций УЕФА 20 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Польши
    Прогноз на Португалия — Польша
    Роберт Левандовский
    20 ноября в рамках 6-го тура ЛНУ состоится встреча сборной Португалии и сборной Польши. Матч начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на Португалия — Польша.
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    Португалия

    В поединке против Италии в прошлом туре Фернанду Сантуш решил сохранить синицу в руках и правильно сделал. Все-такие его команда лидировала в группе и имела отрыв в два очка перед последним решающим матчем.

    Так зачем рисковать? Вот он и не стал. В миланском матче сборная Португалии сыграла, мягко говоря, экономно: всего одно попадание в створ, 34% владения мячом и три подачи с углового флажка.

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    • На то, что такая невзрачная игра была задумана, указывают две предыдущие выездные встречи (Польша, Шотландия), в каждой из которых «селесао» забили по три гола.

    Польша

    Последний официальный матч сборная Польши проиграла Италии. Проиграла минимально и на последних минутах (0:1; на 92-й).

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    Одна драма, одни эмоции. Потому что та игра окончательно погубила шансы «белых орлов» на сохранение прописки в элите.

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    Сейчас разрыв очков слишком велик — отставание от второй Италии уже четыре зачетных пункта. Как результат, подопечные Ежи Бженчека подходят к этой игре в статусе официально вылетевшей команды.

    Прогноз

    Польше терять нечего, Португалии тоже ничего не нужно. Финальная часть дивизиона А пройдет на родной земле европейских бразильцев — в Порту и Гимарайнше.

    Среди потерь можем отметить только защитника поляков Камила Глика, который накануне травмировался. Прогнозируем эксперименты с обоих сторон.

    Ждем, что при таких условиях как минимум два гола команды должны родить. Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. 0

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    Прогноз на Португалия — Польша. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08. 20 ноября в рамках 6-го тура ЛНУ состоится встреча сборной Португалии и сборной Польши. Матч начнется в 22:45 по Москве.
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