Черногория — Румыния. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 20 ноября 2018 года

Во вторник, 20 ноября, в 6-м туре Лиги наций сборная Черногории на своей арене примет национальную команду Румынии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Черногория — Румыния.

Черногория

«Храбрые соколы» среди сборных, которые занимают третье место, имеют самый низкий балл среди этих команд (одно очко). И в случае проигрыша в этой встрече рискуют опустится в Лигу D.

Черногорцы в пяти турах Лиги наций набрали семь очков и лишились шанса повысится в классе. Шесть из них они добыли в игре с аутсайдером группы — сборной Литвы (2:0 — дома и 4:1 — в гостях).

Также команда Любиша Тумбаковича расписала мировую с предстоящим противником на его территории со счетом 0:0, и еще два матча проиграла сборной Сербии (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).

Румыния

Дружина Космина Контры перед заключительным туром в Лиге наций расположилась на второй позиции в своем квартете, имея в своем активе девять очков и на два балла отстает от первых сербов.

Как и их оппонент, румыны обыграть в группе смогли только литовцев, переиграв их в гостях со счетом 2:1, а на своей арене — 3:0.

Три других матча «трехцветные» свели вничью. Сначала они поделили очки с черногорцами (0:0), а еще с сербами в обеих встречах (в гостях — 2:2, на своем поле — 0:0).

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Эти команды также играли и в одной отборочной группе к ЧМ-2018. И тогда черногорцы одолели на своем поле румын со счетом 1:0, в гостях сыграли вничью — 1:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.80.

На победу гостей дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

При определенных раскладах черногорцев может устроить и ничья (Кипр тоже имеет один балл), а победа сохранит им прописку в Лиге С. А Румынии нужна только победа и поражение сербов от литовцев, что очень маловероятно.

Прогнозируем, что хозяева в этой игре не проиграют. 0