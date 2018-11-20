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    Когда нужна только победа

    Черногория — Румыния. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 20 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Румынии
    Прогноз на Черногория — Румыния
    Стефан Мугоша
    Во вторник, 20 ноября, в 6-м туре Лиги наций сборная Черногории на своей арене примет национальную команду Румынии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Черногория — Румыния.
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    Черногория

    «Храбрые соколы» среди сборных, которые занимают третье место, имеют самый низкий балл среди этих команд (одно очко). И в случае проигрыша в этой встрече рискуют опустится в Лигу D.

    Черногорцы в пяти турах Лиги наций набрали семь очков и лишились шанса повысится в классе. Шесть из них они добыли в игре с аутсайдером группы — сборной Литвы (2:0 — дома и 4:1 — в гостях).

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    • Также команда Любиша Тумбаковича расписала мировую с предстоящим противником на его территории со счетом 0:0, и еще два матча проиграла сборной Сербии (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).

    Румыния

    Дружина Космина Контры перед заключительным туром в Лиге наций расположилась на второй позиции в своем квартете, имея в своем активе девять очков и на два балла отстает от первых сербов.

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    Как и их оппонент, румыны обыграть в группе смогли только литовцев, переиграв их в гостях со счетом 2:1, а на своей арене — 3:0.

    Три других матча «трехцветные» свели вничью. Сначала они поделили очки с черногорцами (0:0), а еще с сербами в обеих встречах (в гостях — 2:2, на своем поле — 0:0).

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    Эти команды также играли и в одной отборочной группе к ЧМ-2018. И тогда черногорцы одолели на своем поле румын со счетом 1:0, в гостях сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.80.

    На победу гостей дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

    При определенных раскладах черногорцев может устроить и ничья (Кипр тоже имеет один балл), а победа сохранит им прописку в Лиге С. А Румынии нужна только победа и поражение сербов от литовцев, что очень маловероятно.

    Прогнозируем, что хозяева в этой игре не проиграют. 0

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    Прогноз на Черногория — Румыния. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. Во вторник, 20 ноября, в 6-м туре Лиги наций сборная Черногории на своей арене примет национальную команду Румынии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
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