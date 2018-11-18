Испания — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки на товарищеский 18 ноября 2018 года

18 ноября сборная Испании в Лас-Пальмасе примет сборную Боснии и Герцеговины в товарищеском поединке. Матч стартует в 22:45 по Москве. Прогноз на Испания — Босния и Герцеговина.

Испания

Пусть к товарищескому матчу это не относится, но накипело же — в Лиге наций Испания двумя матчами все себе перепортила.

Сначала влетела на своем поле сборной Англии (2:3), пропустив три «оплеухи» еще до перерыва, а потом с аналогичным счетом проиграла сборной Хорватии в Загребе, упустив ничью на 93-й минуте.

Теперь в случае победы одной из команд в их личном противостоянии команда Луиса Энрике не сможет рассчитывать на что-то выше второго места.

Конкретно в товарняках «Фурия Роха» не проигрывает уже 11 матчей. Главная фишка неофициальных игр сборной Испании — чередование кардинального «верха» со спокойным «низом». После одного-двух матчей с мешком голов пиренейцы выдавали два-три «низовых» результата.

Босния и Герцеговина

После четырех сыгранных матчей в рамках Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины уверенно возглавляет группу с десятью очками в активе. Выиграв три матча, она потеряла очки только в последнем — против Австрии на ее поле (0:0).

И то, в игре проявились самые сильные качества «драконов»: умение располагаться на поле и умение обрывать атаки соперника в зародыше.

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Так австрийцы смогли только дважды потревожить вратаря команды Роберта Просинечки. Совместно с товарищескими у «золотых лилий» вырисовалась серия из девяти матчей без проигрышей подряд. Исключительно в товарняках серия насчитывает пять матчей.

Прогноз

Предлагаем ударить лихом об землю и «жахнуть» ставку на «Ф2 (+2,5)» за 1,55. Во-первых, почему бы и нет?! А если серьезно, то прошлый личный матч в 2016-м Босния проиграла в два мяча. Это во-вторых.

В-третьих, вплоть до ноября 2012 года «драконы» не проигрывали с разницей более двух мячей. Ну и, в-четвертых, навряд ли испанцы станут рвать жилы после таких неудач — им, скорее, нужна перезагрузка. Релакс, другим словом.

Поэтому предлагаемую ставку считаем вполне обоснованной. 0