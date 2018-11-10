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    «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 10 ноября 2018 года

    Бавария Футбол Германии Бундеслига
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
    В субботу, 10 ноября, в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Баварию». Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» в десяти поединках Бундеслиги завоевала 24 балла и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторые «Баварию» и «Боруссию» М на четыре пункта.

    В играх чемпионата команда Люсьена Фавра одержала семь побед при трех ничейных результатах.

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    До предпоследнего тура у «Шмелей» была семиматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров, пока они не потеряли три очка в добавленное время матча против «Герты» (2:2). Тем не менее, в этом сезоне они еще не проигрывали, а эта серия уже составляет 15 матчей во всех турнирах. В последнем туре дортмундцы на выезде справились с «Вольфсбургом» — 1:0.

    В Лиге чемпионов дортмундцы были разгромлены «Атлетико» в Мадриде — 0:4. При этом немцы добыли три победы, в том числе в последнем туре над «Атлетико» дома — 2:0.

    «Бавария»

    Жесткий режим Нико Ковача дал свои результаты. Причем как в хорошем смысле, так и в плохом: поначалу «Бавария» удивляла всю Германию своими показателями, а потом стала жутко барахлить.

    Это привело к тому, что после четвертого тура команда перестала побеждать. В четырех матчах разных турниров мюнхенский гранд дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

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    Впрочем, после этого «ротен» одержали победы в трех кряду поединках как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов. Но далее последовала осечка против «Фрайбурга» — 1:1. В итоге теперь отставание мюнхенцев от лидирующего «Дортмунда» составляет четыре пункта.

    Последний поединок дружина Ковача провела 7 ноября, принимая греческий АЕК. Немцы без особых проблем повторно обыграли скромного соперника со счетом 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Баварию». На победу мюнхенцев коэффициент составляет 2,11, на ничью — 3,80 а на успех хозяев поля — 3,35.

    Дортмундцы на своем поле очень хороши, тогда как игру «Баварии» нельзя назвать идеальной. Считаем, что гости не смогут оставить «Боруссию» без очков. Ставим на победу «Дортмунда» с учетом форы 0 за 2,48. 0

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    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48. В субботу, 10 ноября, в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Баварию». Начало матча — в 20:30 мск.
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