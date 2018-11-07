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    Поединок за третью позицию

    «Валенсия» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Футбол Испании Валенсия
    Прогноз на «Валенсия» — «Янг Бойз»
    «Янг Бойз» — «Валенсия»
    В среду, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов испанская «Валенсия» примет на своем поле швейцарский «Янг Бойз». Матч, который пройдет пройдет на «Месталье», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Янг Бойз».
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    «Валенсия»

    «Летучие мыши», проиграв накануне в матче Примеры на своем поле «Жироне» со счетом 0:1, прервали свою беспроигрышную серию, которая состояла из девяти матчей во всех турнирах.

    Непосредственно в поединках Лиги чемпионов «оранжевые» в трех играх заработали только два очка и идут на третьем месте в своем квартете.

    Стартовали домашним поражением от «Ювентуса» со счетом 0:2, затем два матча закончили вничью с одинаковым результатом 1:1 — дома с «Манчестер Юнайтед» и на выезде с предстоящим соперником.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На внутренней арене команда Марселино занимает 16 строку, набрав только 11 баллов в 11 играх и опережает зону вылета всего лишь на два очка, а до еврокубковых мест — шесть пунктов.

    Из-за травм этот поединок могут пропустить защитник Кристиано Пиччини, полузащитник Даниэль Парехо и нападающий Денис Черышев.

    «Янг Бойз»

    Футболисты Герардо Сеоане на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, при этом последние три игры они выиграли, но все эти виктории пришлись на поединки на внутренней арене.

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    Только в минувшем матче Лиги чемпионов «пчелы» заработали дебютные баллы на групповом этапе. На своем поле они расписали мировую с предстоящим противником (1:1).

    В первых двух турах «Янг Бойз» обе встречи проиграл. Сначала «Манчестер Юнайтед» на своей арене со счетом 0:3, а потом «Ювентусу» в гостях с таким же результатом. С одним пунктом швейцарская команда замыкает свою группу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Швейцарии «желто-черные» уверенно лидируют, заработав в 13 матчах внутреннего первенства 34 очка и опережают второй «Базель» на 11 баллов.

    Уже длительное время в лазарете команды находится полузащитник Джордан Лотомба.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.51.

    На победу гостей дают — 6.30, ничья оценена — в 4.60.

    «Валенсия» в этом сезоне не впечатляет своей игрой ни в чемпионате Испании, ни в Лиге чемпионов. Все их победы были добыты с разницей в один мяч. Предлагаем в этой встрече поставить с форой на гостей (+1,5). 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В среду, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов испанская «Валенсия» примет на своем поле швейцарский «Янг Бойз». Матч, который пройдет пройдет на «Месталье», начнется в 20:55 по московскому времени.
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