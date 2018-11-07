«Валенсия» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

В среду, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов испанская «Валенсия» примет на своем поле швейцарский «Янг Бойз». Матч, который пройдет пройдет на «Месталье», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Янг Бойз».

«Валенсия»

«Летучие мыши», проиграв накануне в матче Примеры на своем поле «Жироне» со счетом 0:1, прервали свою беспроигрышную серию, которая состояла из девяти матчей во всех турнирах.

Непосредственно в поединках Лиги чемпионов «оранжевые» в трех играх заработали только два очка и идут на третьем месте в своем квартете.

Стартовали домашним поражением от «Ювентуса» со счетом 0:2, затем два матча закончили вничью с одинаковым результатом 1:1 — дома с «Манчестер Юнайтед» и на выезде с предстоящим соперником.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На внутренней арене команда Марселино занимает 16 строку, набрав только 11 баллов в 11 играх и опережает зону вылета всего лишь на два очка, а до еврокубковых мест — шесть пунктов.

Из-за травм этот поединок могут пропустить защитник Кристиано Пиччини, полузащитник Даниэль Парехо и нападающий Денис Черышев.

«Янг Бойз»

Футболисты Герардо Сеоане на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, при этом последние три игры они выиграли, но все эти виктории пришлись на поединки на внутренней арене.

Только в минувшем матче Лиги чемпионов «пчелы» заработали дебютные баллы на групповом этапе. На своем поле они расписали мировую с предстоящим противником (1:1).

В первых двух турах «Янг Бойз» обе встречи проиграл. Сначала «Манчестер Юнайтед» на своей арене со счетом 0:3, а потом «Ювентусу» в гостях с таким же результатом. С одним пунктом швейцарская команда замыкает свою группу.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В чемпионате Швейцарии «желто-черные» уверенно лидируют, заработав в 13 матчах внутреннего первенства 34 очка и опережают второй «Базель» на 11 баллов.

Уже длительное время в лазарете команды находится полузащитник Джордан Лотомба.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.51.

На победу гостей дают — 6.30, ничья оценена — в 4.60.

«Валенсия» в этом сезоне не впечатляет своей игрой ни в чемпионате Испании, ни в Лиге чемпионов. Все их победы были добыты с разницей в один мяч. Предлагаем в этой встрече поставить с форой на гостей (+1,5). 0