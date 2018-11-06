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    «Шальке» продолжит преследовать «Порту»

    «Шальке» — «Порту». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Шальке 04 Футбол Германии Галатасарай
    Прогноз на «Шальке» — «Порту»
    В последнем туре «Шальке» впервые за месяц выиграл в Бундеслиге
    В 4-м туре Лиги чемпионов состоится второй спаренный поединок между «Шальке» и «Галатасараем». Матч пройдет на «Велтинс-Арена» 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Порту».
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    «Шальке»

    «Шальке» первый круг группового этапа в Лиге чемпионов провел довольно успешно. В трех матчах подопечные Доменико Тедеско набрали 5 очков.

    Сперва гельзенкирхенцы на своем поле сыграли вничью с «Порту» (1:1), затем в Москве минимально одолели «Локомотив» (1:0), после чего увезли мир из Стамбула, где встречались с «Галатасараем» (0:0). Эти результаты позволяют занимать вторую позицию в квартете.

    Гораздо хуже дела «Плутов» обстоят в первенстве Германии, несмотря на первую за месяц победу в Бундеслиге на минувших выходных. По итогам 10-туров действующий вице-чемпион занимает 14-е место в пяти очках от зоны вылета и в четырех от строчки стыковых поединков за право остаться в элите.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» не слишком удачно провел первый круг группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Фатиха Терима испытали на вкус как сладость победы и горечь поражения, так и пресность ничьей.

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    Сперва турецкая команда на своем поле разгромила «Локомотив» (3:0), затем минимально проиграла в гостях «Порту» (0:1), после чего в домашних стенах не сумела одолеть «Шальке» (0:0). Тем самым после трех матчей коллектив идет на третьем месте с четырьмя очками.

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    Лучше ситуация для стамбульцев обстоит в своем национальном первенстве. После 11-ти туров столичный клуб идет на второй позиции с отставанием в четыре балла от лидера «Истанбула».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шальке» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0

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    Прогноз на «Шальке» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70. В 4-м туре Лиги чемпионов состоится второй спаренный поединок между «Шальке» и «Галатасараем». Матч пройдет на «Велтинс-Арена» 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
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