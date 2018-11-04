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    «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 11-го тура английской Премьер-лиги 4 ноября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Кристал Пэлас
    Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас»
    Майкл Оливер
    4 ноября в 11-м туре АПЛ «Челси» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас».
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    «Челси»

    «Челси» с натугой прошел «Бернли» (3:2) в Кубке лиги, «Челси» на выезде разорвал «Бернли» в рамках чемпионата (4:0), «Челси» безоговорочно обыграл «БАТЭ» в Лиге чемпионов (3:1).

    Этот список можно продолжать вплоть до 5-го августа, когда «аристократы» потерпели первое и пока единственное поражение в сезоне (матч за Суперкубок Англии).

    Но три досадные ничьи пока что держать команду Сарри на третьей строчке турнирной таблицы. Вернее, две досадных ничьи (упущенная победа с «Ливерпулем» и невезение с «Вест Хэмом») и одна спасительная (отыгрыш на 96-й минуте против «МЮ»).

    Отличительной особенностью «пенсионеров» в нынешнем сезоне можно считать их аккуратность и миролюбивость по отношению к соперникам. За десять игр «Челси» получил всего девять желтых карточек.

    «Кристал Пэлас»

    С учетом всех турниров неудачная серия «орлов» продолжается уже пять матчей. Но даже если брать в расчет исключительно игры чемпионата Англии, цифры тоже не шибко радуют: одна победа в последних девяти поединках.

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    Правда, в прошлом туре благодаря доброте Мартина Аткинсона «Кристал Пэлас» добыл одно очко в игре с «Арсеналом» (2:2). Рефери сжалился над командой Ходжсона и дал ей два пенальти.

    Второй был всего за семь минут до финального свистка, так что «канониры» просто-напросто не успели отбить преимущество.

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    В плане фолов «стекольщики» не сильно-то и сдержанны — 18 желтых и одна красная за десять матчей.

    Прогноз

    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:1. Причем с таким исходом закончились три последних личных поединка.

    При этом в матчах прошлого сезона не было особой грубости — рефери дали по три желтых карточки. Судить это противостояние будет терпеливый Майкл Оливер (2,3 жк в среднем за матч).

    Поэтому предлагаем поставить на «Карточки: ТМ 3,5» за 1,83. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. 4 ноября в 11-м туре АПЛ «Челси» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 19:00 по Москве.
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